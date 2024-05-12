Після прориву кордону на півночі Харківщини звідти вже евакуйовано 4 тисячі жителів

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що евакуйованим надається супровід згідно з розробленою у 2022 році дорожньою картою.

"Усіх, хто потребує розміщення до місць тимчасового проживання, - забезпечуємо. 70% евакуйованих мають житло для проживання, здебільшого залишаються у родичів та близьких. Так само надаємо гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну допомогу", - зазначив він.

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Очільник області розповів, що наразі розгорнули майже 900 місць для евакуйованих. За потреби цю цифру збільшать.

"Щодо напрямку Старий Салтів. Проблем з евакуацією, переміщенням цивільного населення по цьому напрямку немає. Є чіткі домовленості з Укрзалізницею: у разі збільшення темпів евакуації, в тому числі за межі області, зможемо подавати додаткові потяги за окремим напрямкам", - додав Олег Синєгубов.

Що відомо про нові бої на півночі Харківщині

В п'ятницю 10 травня 2024 року Міноборони України повідомило, що російська окупаційна армія посилила атаки на півночі Харківської області. Близько 5-ї ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині. Українські Сили оборони зустріли рашистів вогнем.

Генштаб ЗСУ о 23:00 прозвітував, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.

З Вовчанська та навколишніх населених пунктів Харківщини проводиться евакуація населення через дуже інтенсивні обстріли з боку російської армії.

За добу 10 травня з районів Харківщини, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.

Згодом партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків. Також окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що наступальні операції росіян вздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету привернути та закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.

11 квітня росіяни завдали понад 20 ударів керованими авіаційними бомбами по Вовчанську та околицям, внаслідок чого є двоє загиблих. З територіальної громади евакуювали 441 людину.