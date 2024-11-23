Трамп розглядає на посаду спецпосланця з питань України колишнього керівника розвідки Гренелла, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на чотири джерела, ознайомлених із ситуацією.

Гренелл раніше був послом США в Німеччині, а під час першого президентства Трампа 2017-2021 рр. виконував обовʼязки директора нацрозвідки.

Reuters зауважує: якщо Гренелл буде обраний на цю посаду, то може відіграти "ключову роль у зусиллях Трампа зупинити війну".

У матеріалі нагадують, що кандидат майбутнього американського лідера в липні підтримував створення "автономних зон" як спосіб врегулювання конфлікту. Також Гренелл висловлювався проти вступу України в НАТО в найближчому майбутньому - таку позицію поділяють й багато інших союзників Трампа.

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Наразі в США немає представника, який займався б лише питаннями агресії РФ проти України. Обраний президент розглядає створення такої посади, однак остаточне рішення щодо цього не прийняте.

Reuters додає, що Гренелл окрім роботи послом в Німеччині обіймав був спецпредставником Штатів у Сербії та Косово, а його прихильники стверджують, що той має "глибокі знання європейських справ".

Речниця Трампа Керолін Левітт відмовилися коментувати інформацію, але сказала, що кадрові рішення обраний президент оголошуватиме після їхнього ухвалення.