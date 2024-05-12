Міноборони РФ заявило про 14 знищених цілей у Білгороді: нібито 3 загиблих, 5 постраждалих

Про це повідомляє міноборони РФ.

"З 19:50 до 20:40 мск припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по житлових кварталах міста Білгорода із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Вільха" та RM-70 "Вампір", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито знищила 12 реактивних снарядів РСЗВ "Вампір" та два реактивні снаряди РСЗВ "Вільха".

Натомість губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що через цю атаку нібито загинули троє людей – 19-річна дівчина, жінка та чоловік. Також 5 людей постраждали.

За словами Гладкова, є пошкодження багатоквартирних будинків та лінії електропередачі. Під аварійне відключення електроенергії потрапили будинки на 5 вулицях.