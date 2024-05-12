Міноборони РФ заявило про 14 знищених цілей у Білгороді: нібито 3 загиблих, 5 постраждалих
Російське міністерство оборони заявило про нібито знищення 14 снарядів РСЗВ над Білгородом. Через це буцімто загинули 3 людини, ще 5 постраждали
Про це повідомляє міноборони РФ.
"З 19:50 до 20:40 мск припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по житлових кварталах міста Білгорода із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Вільха" та RM-70 "Вампір", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО нібито знищила 12 реактивних снарядів РСЗВ "Вампір" та два реактивні снаряди РСЗВ "Вільха".
Натомість губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що через цю атаку нібито загинули троє людей – 19-річна дівчина, жінка та чоловік. Також 5 людей постраждали.
За словами Гладкова, є пошкодження багатоквартирних будинків та лінії електропередачі. Під аварійне відключення електроенергії потрапили будинки на 5 вулицях.
- 12 травня у російському Білгороді заявили про вибух у багатоквартирному будинку, внаслідок якого обвалився під'їзд. Станом на вечір відомо про 8 загиблих та 21 пораненого.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.47 Купівля 39.47Продаж 39.98
- EUR Купівля 42.36Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе