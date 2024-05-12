"Вуличні бої в Харкові триватимуть роками": майор запасу НГУ Гетьман про ймовірні загрози від РФ

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Можна припустити, що окупанти спробують атакувати Харків, але не "в лоб". Не один місяць вони приблизно такою ж кількістю людей намагалися взяти Бахмут і Авдіївку. Коли йдеться про Хакрів, це зробити трохи складніше. Однак вони можуть спробувати певним чином оточити місто, створити таку блокаду, бо в інший спосіб вуличні бої в Харкові можуть тривати декілька років", - зазначив Гетьман.

За його словами, цілком ймовірно, що росіяни хочуть створити там певний плацдарм.

"Щоб захопити таке місто як Харків, росіянам треба більше збройних сил, ніж у них зараз є на цьому напрямку. Кількістю наявних сил і засобів вони не зможуть захопити. Але якщо росіяни підсиляться, то зможуть спробувати це зробити. Загалом зараз на Сумському і Харківському напрямках угруповання росіян складає близько 70 тис. особового складу. Вони можуть робити такі невеличкі наступальні дії, десь просуватися. Але про Харків не йдеться. Навіщо вони це роблять? Цілком можливо, що росіяни хочуть створити певний плацдарм. В них планується мобілізація, і вже мобілізовано понад 120 тис. осіб, які можуть бути туди направлені", - додав він.