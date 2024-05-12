Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Вуличні бої в Харкові триватимуть роками": майор запасу НГУ Гетьман про ймовірні загрози від РФ
Ексклюзив

"Вуличні бої в Харкові триватимуть роками": майор запасу НГУ Гетьман про ймовірні загрози від РФ

12 травня, 2024 неділя
19:30
Війна з Росією Окупанти, кримінал, росіяни
Зміст

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман припустив, як у подальшому може розвиватись ситуація на Харківщині

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Можна припустити, що окупанти спробують атакувати Харків, але не "в лоб". Не один місяць вони приблизно такою ж кількістю людей намагалися взяти Бахмут і Авдіївку. Коли йдеться про Хакрів, це зробити трохи складніше. Однак вони можуть спробувати певним чином оточити місто, створити таку блокаду, бо в інший спосіб вуличні бої в Харкові можуть тривати декілька років", - зазначив Гетьман.

За його словами, цілком ймовірно, що росіяни хочуть створити там певний плацдарм.

"Щоб захопити таке місто як Харків, росіянам треба більше збройних сил, ніж у них зараз є на цьому напрямку. Кількістю наявних сил і засобів вони не зможуть захопити. Але якщо росіяни підсиляться, то зможуть спробувати це зробити. Загалом зараз на Сумському і Харківському напрямках угруповання росіян складає близько 70 тис. особового складу. Вони можуть робити такі невеличкі наступальні дії, десь просуватися. Але про Харків не йдеться. Навіщо вони це роблять? Цілком можливо, що росіяни хочуть створити певний плацдарм. В них планується мобілізація, і вже мобілізовано понад 120 тис. осіб, які можуть бути туди направлені", - додав він.

  • В п'ятницю 10 травня 2024 року Міноборони України повідомило, що російська окупаційна армія посилила атаки на півночі Харківської області. Близько 5-ї ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині. Українські Сили оборони зустріли рашистів вогнем.
  • Генштаб ЗСУ о 23:00 прозвітував, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку. 
  • За добу 10 травня з районів Харківщини, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.
  • Згодом партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків. Також окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області.
  • В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що наступальні операції росіян вздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету привернути та закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.
  • 12 травня Володимир Тимошко, керівник Нацполіції в Харківській області в коментарі "Ґвара Медіа" повідомив, що на околицях міста Вовчанськ тривають стрілецькі бої, однак захисники України тримають удар та повністю контролюють ситуацію.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українським військам плани ворога відомі і на всі дії ворога захисники України "гнучко реагують".  
Теги:
Відео
Україна
Росія
Харків
військові
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Херсон
11 травня, 2024 субота
"ЗСУ обстрілюють цивільних, які намагаються покинути Херсон": російські фейки за 10 травня
знищені окупанти
10 травня, 2024 п'ятниця
Якщо росіяни не змогли прорватися в перші 12 годин, то вони вже втратили "вікно можливостей": Defence Express про ситуацію на Харківщині
ID-картка, паспорт
Автор Андріана Стахів
11 травня, 2024 субота
Повернення українських чоловіків із-за кордону: що відомо та чи існують потенційні механізми
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 39.98
  • EUR
    Купівля 42.36
    Продаж 43.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
12 травня
19:47
Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини
19:35
Оновлено
"Чорноморець" - "Металіст 1925" 3:0 (12 травня 2024 року)
"Чорноморець" розтрощив "Металіст 1925": розклад і результати матчів 28 туру УПЛ
19:33
фейк
"Керівництво Харківської області втекло": новий вкид росіян
19:17
Оновлено
Вовчанськ
Нацполіція: ворога у Вовчанську немає, на околицях точаться стрілецькі бої
18:56
Оновлено
Білгород
У Білгороді вибух зруйнував під'їзд багатоповерхівки: 6 загиблих, 21 поранений
18:27
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Путін
Пекін віддаляється від підтримки Москви на користь зближення з ЄС, - Фейгін
18:22
землетрус
Поблизу кордону Мексики та Гватемали стався сильний землетрус
18:11
Чорне море, Крим
В окупованому Криму заявили про збиття БПЛА поблизу Сімферополя
18:06
Оновлено
Грузинський прем'єр Кобахідзе погрожує опозиції, яка нібито готується штурмувати парламент. Президентка Зурабішвілі прокоментувала
18:04
OPINION
Руслан Рохов
Привид "тверезого дорослого"
17:56
Оновлено
Триває евакуація населення з територій, де ворог активізував бойові дії
Після прориву кордону на півночі Харківщини звідти вже евакуйовано 4500 жителів
17:45
паспорт РФ
Для українців на ТОТ, які не мають роспаспортів, окупанти змінили правила перебування на захоплених територіях
17:44
окупанти
Росія каже про контроль над 9 селами північної Харківщини. У ЗСУ відповідають, що там тривають "оборонні операції"
17:30
Інтерв’ю
ЗСУ
Щоб зробити контрнаступ у 2025 році, людей треба мобілізувати вже зараз, - полковник Грант
17:02
речник ГУР Андрій Юсов
Для полонених на північ від Харкова росіян відкривається додатковий табір
16:59
на фото: військові навчання у Молдові
Молдова проведе 5-денні військові навчання для резервістів
16:43
Ексклюзив
Jerry Heil та alyona alyona у півфіналі Євробачення-2024
Це був найзаполітизованіший конкурс за всю історію Євробачення, - оглядач Дехтярьов
16:29
Ексклюзив
День Гідності та Свободи, Україна, прапор України
У квітні Україна зменшила кількість прав та свобод, від яких продовжує відмовлятись через війну, - адвокат Ткаченко
16:09
окупанти
Для наступу на Харківщину росіяни кидають африканців, - "Атеш"
16:09
Девід Кемерон
"Надзвичайно небезпечний момент": Кемерон про бої на півночі Харківщини
16:06
OPINION
Юрій Богданов
Сценарії завершення війни: лаконічний погляд
15:59
ракета Х-59
Росіяни другий день поспіль вдарили ракетою по околиці Сум
15:32
Картину Боба Ділана виставили на аукціон
Картину американського попспівака Боба Ділана виставили на аукціон
15:29
На Львівщині судитимуть мешканця, який незаконно зайняв захисну смугу водосховища
Сімейного лікаря з Лубен засудили на 3 роки за ухилення від мобілізації
14:58
режисер Роджер Корман
Зняв понад 400 фільмів: у віці 98 років помер голлівудський режисер Роджер Корман
14:08
Оновлено
Вибух гранати у Броварах
Вибух гранати в Броварах: зловмисник перебував у розшуку
14:07
наслідки ворожих обстрілів міста Гуляйполе
Без води, електрики, тепла та газу: якою є ситуація у прифронтовій смузі Запорізької області
14:06
РСЗВ M270
Розвідка Південної Кореї: Росія використовувала на війні проти України РСЗВ із КНДР
14:03
OPINION
Андрій Магера
Москва — смертельний посередник
14:00
росія - китай
Пекін прагне зняти з себе відповідальність за те, що робить Москва, - Фейгін
13:59
Олександр Сирський
Сирський про Харківщину та Донеччину: ми гнучко реагуємо на всі дії ворога
13:45
Оновлено
окупанти рф
"Командування використовує вас": російські добровольці звернулися до окупантів щодо наступу на Харківщині
13:40
Кладовище
"Не допустити масових зібрань": росіяни на ТОТ заборонили мешканцям відвідувати кладовища, - ЦНС
13:39
фізична активність
Фізичні вправи сповільнюють сприйняття часу: що з'ясували вчені
13:23
Газпром
Російський Газпром зазнав найбільших річних збитків за останні 25 років: британська розвідка назвала причину
12:53
Оновлено
повінь в Афганістані
Повінь в Афганістані: кількість жертв зросла до 315
12:07
Китай вивів на орбіту новий супутник для космічних експериментів
12:07
OPINION
Сергій Фурса
Я хочу, щоб людей із футболками "Я ухилянт" першими затягували в бусики
11:34
Грузія, Тбілісі, мітінг
"Були присутні щонайменше 200 тис. людей": фактчекери назвали мітинг проти закону про "іноагентів" найбільшим в історії Грузії
11:31
Оновлено
вибухи на російських НПЗ
Спецоперація ГУР: українські дрони атакували Волгоградський НПЗ і ще два об'єкти РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV