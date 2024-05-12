В головах європейців ми дрейфуємо від РФ зі свистом куль, - Олег Скрипка

Про це розповів музикант, лідер рок-гурту "ВВ", організатор етнофестивалю "Країна Мрій" Олег Скрипка в етері телеканалу "Еспресо".

"В головах європейців ми дрейфуємо від РФ зі свистом кулі, дуже швидко. На сьогодні не тільки європейці, а навіть єгиптяни й тайці знають, що Україна, це не Росія. Вони нас підтримують", - зазначив він.

Французи, на відміну від питання конфлікту "Ізраїль - Палестина", у російсько-українській війні підтримують Україну, зауважив Скрипка.

"Буквально вчора я спілкувався з французами. Вони кажуть, що у конфлікті "Україна - Росія" - чітко й однозначно на стороні України, вся країна, разом з європейцями та американцями. А от у конфлікті "Ізраїль - Палестина" вони дистанціюються, скажімо так. Я намагався з'ясувати в чому різниця, і чесно кажучи не зрозумів. А проте європейці зараз чітко на боці України. Напевно, все ж таки спочатку перемога починається в наших головах і в головах партнерів, у піснях. А потім вона вже реалізується в побуті", - додав музикант.