Окупанти депортували українців до 55 російських регіонів, - Центр нацспротиву
Російські війська примусово чи обманом вивозять українців з тимчасово окупованих територій до країни-спонсорки тероризму
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Окупанти продовжують депортацію українців під виглядом евакуації, загалом українців вже розселили до 55 регіонів", - пише відомство.
Повідомляється, що рашисти проводять політику геноциду на тимчасово окупованих територіях України, адже ціль Росії - знищення нашої нації.
"Українців на ТОТ депортують задля подальшої асиміляції у віддалених землях РФ", - наголосили в ЦНС.
Не поодинокі й випадки, коли українських "переселенців" російська влада примусово або обманом "евакуйовує", виселяє в окремі райони.
Кріс того, рашисти створюють умови, коли українцям необхідно отримати російський паспорт.
- 18 березня очільник СБУ Василь Малюк заявив, що правоохоронці розслідують 16 тис. випадків депортація українських дітей. Експерти на початку березня відзначали, що Росія депортувала близько 730 тис. українських дітей.
- Рада ООН з прав людини на сесії ухвалила резолюцію, де засудила порушення Росією прав людини в Україні, зокрема депортацію дітей із тимчасово окупованих територій.
- Росія продовжує зловживати повноваженнями та привілеями постійного члена Ради Безпеки ООН для поширення дезінформації про широкомасштабне викрадення та незаконну примусову депортацію тисяч українських дітей.
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