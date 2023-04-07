Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти продовжують депортацію українців під виглядом евакуації, загалом українців вже розселили до 55 регіонів", - пише відомство.

Повідомляється, що рашисти проводять політику геноциду на тимчасово окупованих територіях України, адже ціль Росії - знищення нашої нації.

"Українців на ТОТ депортують задля подальшої асиміляції у віддалених землях РФ", - наголосили в ЦНС.

Не поодинокі й випадки, коли українських "переселенців" російська влада примусово або обманом "евакуйовує", виселяє в окремі райони.

Кріс того, рашисти створюють умови, коли українцям необхідно отримати російський паспорт.