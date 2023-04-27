На Луганщині періодично вибухають казарми та склади БК ворога, - Гайдай
Голова Луганської ОВА 2019-2023 рр. Сергій Гайдай зазначив, що окупанти мають величезні проблеми з логістикою на Луганщині
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Окупанти на Луганщині мають величезні проблеми з логістикою. Раніше вони робили склади, а зараз з цим у них теж проблеми. Тому, що наша артилерія й партизани працюють добре. У ворога періодично вибухають казарми, склади з боєкомплектом та скупчення техніки. Через це загарбники застосовують жорсткі методи щодо населення", - зауважив Гайдай.
За словами ексголови Луганської ОВА, окупанти карають місцеве населення та закривають цілі міста.
"Зараз неможливо виїхати з Кремінної. Тільки хабар треба давати, щоб виїхати з населеного пункту. Вони бояться, що місцеві передаватимуть координати позицій окупаційних російських військ", - додав Гайдай.
- На Луганщині місцевих жителів, яких підозрюють у співпраці з Україною, утримують на території колишньої звіроферми біля Кремінної
- Російські окупанти депортують українців з південних та східних територій, водночас масово переселяють громадян РФ з найвіддаленіших регіонів і різних націй
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