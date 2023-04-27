На Луганщині періодично вибухають казарми та склади БК ворога, - Гайдай

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти на Луганщині мають величезні проблеми з логістикою. Раніше вони робили склади, а зараз з цим у них теж проблеми. Тому, що наша артилерія й партизани працюють добре. У ворога періодично вибухають казарми, склади з боєкомплектом та скупчення техніки. Через це загарбники застосовують жорсткі методи щодо населення", - зауважив Гайдай.

За словами ексголови Луганської ОВА, окупанти карають місцеве населення та закривають цілі міста.

"Зараз неможливо виїхати з Кремінної. Тільки хабар треба давати, щоб виїхати з населеного пункту. Вони бояться, що місцеві передаватимуть координати позицій окупаційних російських військ", - додав Гайдай.