У Кремінній окупанти утримують затриманих українців у звірофермі, - Луганська ОВА
На Луганщині місцевих жителів, яких підозрюють у співпраці з Україною, утримують на території колишньої звіроферми біля Кремінної
Про це пише голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Окупанти продовжують затримувати місцеве населення, яке має відмінні від них погляди, або просто не сподобалися. Люди зникають у невідомому напрямку і часто не повертаються. Одне з місць, де утримують українців, – територія колишньої звіроферми біля Кремінної. Саме там, за словами свідків, перебуває частина людей, затриманих на Сватівщині за підозру в співпраці з Україною", - пише він.
Лисогор також розповів, що протягом кількох днів росіяни не наступають на нашій ділянці фронту, проте активно застосовують артилерію.
Артилерійськими обстрілами окупантів минулої доби були вражені Новоселівське, Невське, Діброва та Білогорівка.
Окрім того, так звані податківці ЛНР перевіряють установчі документи юридичних осіб та погрожують, що до кінця 2023 року ці папери мають бути приведені у відповідність до норм російського законодавства. Організації, які цього не зроблять, підлягають виключенню з реєстру юридичних осіб.
- Наразі Росія не відмовляється від планів щодо окупації української території й, попри втрати, веде наступ на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
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