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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ відбили 39 атак РФ, ворог наступає на трьох напрямках, - Генштаб 

26 квітня, 2023 середа
06:53
Війна з Росією ЗСУ

Росія не відмовляється від планів щодо окупації української території й, попри втрати, веде наступ на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Про це у ранковому зведенні 26 квітня звітує Генштаб ЗСУ.

"Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках", - йдеться у повідомленні. 

Підрозділами сил оборони України протягом 25 квітня було відбито 39 атак противника на зазначених ділянках фронту. 

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

ЗСУ уразили ЗРК, станцію РЕБ та кілька районів зосередження загарбницьких військ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу. 

Також збито 2 ворожих розвідувальних БПЛА - типу "Зала" та "Орлан-10",

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс, 4 райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію агресора.

Росіяни завдали 13 авіаційних і 3 ракетних удари по Україні протягом доби

Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації української території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Протягом 25 квітня противник завдав 3 ракетних ударів, з яких 2 ракети із ЗРК С-300 - по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч з яким немає жодного військового об’єкта, та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру.

Також ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. 

Протягом доби здійснили артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Кореньок, Стукалівка, Іскрисківщина, Новоіванівка, Волфине, Павлівка, Костянтинівка та Басівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Огірцеве, Гатище та Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. 

Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне та Переїзне Донецької області.

На Бахмутському напрямку армія РФ продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. 

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Хромове та Кліщіївка. 

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку російські війська вели наступальні дії неподалік населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мали. 

Здійснили обстріли населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Зокрема, це - Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Степове, Тоненьке, Водяне, Нетайлове, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби захисники України відбили численні атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка. 

Ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбницькі війська наступальних дій не проводили. Здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Єгорівка, Павлівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Золота Нива, Новомайорське, Шахтарське, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. 

Протягом доби, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Малинівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Плавні Запорізької області та Козацьке, Одрадокам’янка, Ольгівка, Львове, Кізомис, а також місто Херсон. 

Внаслідок влучання двох керованих авіаційних бомб по населеному пункту Кізомис, пошкоджено понад 10 житлових будинків мирних громадян. 2 - повністю зруйновані. Також руйнувань зазнала місцева церква та інша цивільна інфраструктура.

  • Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Урзуфі Маріупольського району росіяни розмістили 200 військових на території дитячого табору, аби використати дітей у якості живого щита.
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