На ТОТ Луганщини росіяни вирішили демонтувати системи водо- та теплопостачання, - ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор у телеграмі.

За його словами, після так званих перших виборів в Лисичанську почалися зміни на гірше.

"Якщо до цього понад рік окупанти просто майже нічого не торкалися, то у вересні вирішили демонтувати системи водо- та теплопостачання в окремих районах міста", - зазначив голова ОВА.

Крім того, він повідомив, що росіяни визнали видані із 2014 року нелегітимні документи на нерухомість зразка так званої ЛНР. Про це повідомив місцевий "Росреєстр".

Тож усі документи на нерухоме майно, в тому числі на земельні ділянки, які оформлені до анексії територій, дійсні без обмеження терміну дії та будь-якого підтвердження.

Водночас, за словами Лисогора, цим рішенням росіяни зняли із себе відповідальність за майно, захоплене після 2014 року. Він додав, що злочини залишаться на папері зразка "ЛНР".

Окупанти перестали інтенсивно наступати на землі, але збільшили кількість авіанальотів

Голова Луганської ОВА також повідомив, що після значної невдачі під Новоєгорівкою і ще кількох спроб атакувати по різних напрямках росіяни поки зосередилися на підтягуванні резерву.

На землі вони наступальних дій останніми днями не вели. Натомість збільшили інтенсивність авіаційних нальотів. Під тиском противника з неба й Новоселівське, й Новоєгорівка, й Макіївка, й Невське, й Білогорівка. А по деяких населених пунктах удари з повітря відбуваються щодня.

Від артилерійських та мінометних обстрілів за добу постраждали Невське та Білогорівка.