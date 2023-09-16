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На ТОТ Луганщини росіяни вирішили демонтувати системи водо- та теплопостачання, - ОВА

16 вересня, 2023 субота
10:01
Війна з Росією окупанти Маріуполь

У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області росіяни вирішили у вересні демонтувати системи водо- та теплопостачанняв окремих районах міста

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор у телеграмі.

За його словами, після так званих перших виборів в Лисичанську почалися зміни на гірше.

"Якщо до цього понад рік окупанти просто майже нічого не торкалися, то у вересні вирішили демонтувати системи водо- та теплопостачання в окремих районах міста", - зазначив голова ОВА.

Крім того, він повідомив, що росіяни визнали видані із 2014 року нелегітимні документи на нерухомість зразка так званої ЛНР. Про це повідомив місцевий "Росреєстр".

Тож усі документи на нерухоме майно, в тому числі на земельні ділянки, які оформлені до анексії територій, дійсні без обмеження терміну дії та будь-якого підтвердження.

Водночас, за словами Лисогора, цим рішенням росіяни зняли із себе відповідальність за майно, захоплене після 2014 року. Він додав, що злочини залишаться на папері зразка "ЛНР".

Окупанти перестали інтенсивно наступати на землі, але збільшили кількість авіанальотів

Голова Луганської ОВА також повідомив, що після значної невдачі під Новоєгорівкою і ще кількох спроб атакувати по різних напрямках росіяни поки зосередилися на підтягуванні резерву.

На землі вони наступальних дій останніми днями не вели. Натомість збільшили інтенсивність авіаційних нальотів. Під тиском противника з неба й Новоселівське, й Новоєгорівка, й Макіївка, й Невське, й Білогорівка. А по деяких населених пунктах удари з повітря відбуваються щодня.

Від артилерійських та мінометних обстрілів за добу постраждали Невське та Білогорівка.

  • Напередодні у профільному міністерстві РФ заявили, що кількість вугледобувних підприємств у так званих ЛНР та ДНР вирішили скоротити зі 114 лише до 15. Так, майже 100 шахт росіяни визнали нерентабельними
Суспільство
Україна
Росія
Луганщина
Лисичанськ
окуповані території
окупанти
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