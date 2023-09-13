Окупанти на Луганщині визнали "нерентабельними" майже 100 шахт, - ОВА
У профільному міністерстві РФ заявили, що кількість вугледобувних підприємств у так званих ЛНР та ДНР вирішили скоротити зі 114 лише до 15. Так, майже 100 шахт росіяни визнали нерентабельними
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що значну кількість цих підприємств до невтішних економічних показників довели самі загарбники. Спочатку примусовою мобілізацією. Лисогор навів приклад, що на шахті "Червоний партизан" ледве збирали по шість чоловіків у зміну.
"Багато вугледобувних підприємств зупинили через багатомільйонні борги за електропостачання. Обіцяли, що світло на Росії буде дешевшим? Але вугілля виявилося взагалі нікому не потрібним. Добігли кінця так звані "перші вибори" – закінчилися обіцянки", - наголосив очільник ОВА.
Також за його словами, чоловіків, яких ще не мобілізували, але які є на військовому обліку у "ЛНР", змушують щомісяця відвідувати військкомат.
"Звісно, під ковпаком перебувають ті, хто отримує зарплату в бюджетних установах ворога. Але вони свій вибір зробили: працюєш на окупанта – сам прийдеш мобілізуватися", - констатував Лисогор.
- У липні в ОВА повідомляли, що шахти тимчасово окупованого Довжанська та навколишніх населених пунктів Луганської області перебувають під загрозою знеструмлення через борги за електроенергію.
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