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Під загрозою знеструмлення перебувають декілька шахт на Луганщині, - ОВА

13 серпня, 2023 неділя
08:45
Війна з Росією Шахтарі

Шахти тимчасово окупованого Довжанська та навколишніх населених пунктів Луганської області перебувають під загрозою знеструмлення через борги за електроенергію

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він зазначив, що на захоплених росіянами шахтах регіону накопичилися багатомільйонні борги за спожиту електроенергію. Зокрема, місцеве об’єднання "Східвугілля" уже відключено від живлення.

За словами очільника ОВА, сплачувати підприємствам нічим, адже вугілля з шахт вивозять на територію Росії, а гроші звідти не надходять.

Окупаційна адміністрація міста та так званої ЛНР зберігають мовчання.

Окупанти не виплачують мешканцям зарплати із 2022 року

Крім цього, Лисогор розповів, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку спостерігається значна проблема зі виплатою зарплати місцевим жителям.

"Якщо для окупаційної влади гроші знаходяться регулярно, як і для медиків, зрозуміло чому, то багато хто не бачив грошей ще з 2022 року", - наголосив голова ОВА.

Лисогор додав, що на початку 2023 року з’являлися перші невдоволені такою ситуацією серед населення, однак на них мало хто звертав увагу. Тож з того часу проблему ніхто не вирішував.

"Зокрема, люди, які влаштувалися на комунальні підприємства міста, нічого не отримують із лютого. А ті, хто залишилися в Сєвєродонецьку, і сподіваються на якесь диво на "Азоті", живуть без коштів вже восьмий місяць", - розповів голова Луганської ОВА.

  • 22 липня повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни визнали неперспективними ще дев’ять вугледобувних підприємств та вирішили їх ліквідувати.
Луганщина
окуповані території
окупанти
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