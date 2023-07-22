Окупанти на Луганщині планують ліквідувати ще дев’ять шахт, - ОВА
На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни визнали неперспективними ще дев’ять вугледобувних підприємств та вирішили їх ліквідувати
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Окупанти визнали неперспективними ще дев’ять вугледобувних підприємств на Луганщині. Їх планується передати до управління реструктуризації шахт для подальшої ліквідації", - написав він.
Очільник ОВА також зазначив, що туди ж буде переведений й персонал, який знадобиться окупантам для технічного утримання цих підприємств. Звісно, зі значно меншою заробітною платою. На всіх інших очікує звільнення і, ймовірно, похід до військкомату.
Також Лисогор повідомив про примусову мобілізацію у Новопскові - окупанти роздають повістки чоловікам на блокпостах, прикриваючись перерахуванням населення регіону.
"Нікуди не треба ходити у Новопскові. Там загарбники видають повістки майже на кожному блокпості. Пояснюють, що просто хочуть перерахувати чоловіче населення напередодні виборів. Але всі все розуміють", - наголосив голова Луганської ОВА.
- У травні повідомлялося, що в одному з населених пунктів Луганської області під виглядом водопровідних робіт окупанти риють окопи, готуючись оборонятися.
- 27 червня стало відомо, що загарбники посилюють контррозвідувальний режим у тимчасово окупованому місті Привілля Луганської області - погрожують місцевим за спілкування з особами на підконтрольній Україні території.
- Також в Луганській ОВА зазначали, що на окупованих територіях області російські загарбники посилили обшуки та затримання місцевих жителів для того, щоб виявляти щомісяця по 15 шпигунів та прихильників України.
- 2 липня голова Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку російські спецслужби перевірять зрадників, розпитуючи, чи є у них рідні на неокупованих територіях. Мешканців, які намагаються подзвонити в Україну, примушують рити окопи.
- В ОВА також зазначили, що у тимчасово окупованих росіянами містах Луганської області спостерігається загострена гуманітарна ситуація, окупанти не відновлюють там зруйновані житлові будинки й інфраструктуру.
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