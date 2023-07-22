Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Окупанти визнали неперспективними ще дев’ять вугледобувних підприємств на Луганщині. Їх планується передати до управління реструктуризації шахт для подальшої ліквідації", - написав він.

Очільник ОВА також зазначив, що туди ж буде переведений й персонал, який знадобиться окупантам для технічного утримання цих підприємств. Звісно, зі значно меншою заробітною платою. На всіх інших очікує звільнення і, ймовірно, похід до військкомату.

Також Лисогор повідомив про примусову мобілізацію у Новопскові - окупанти роздають повістки чоловікам на блокпостах, прикриваючись перерахуванням населення регіону.

"Нікуди не треба ходити у Новопскові. Там загарбники видають повістки майже на кожному блокпості. Пояснюють, що просто хочуть перерахувати чоловіче населення напередодні виборів. Але всі все розуміють", - наголосив голова Луганської ОВА.