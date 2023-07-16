Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Якщо казати про міста, які окуповані з 2022 року, там дуже велика проблема. Я б це назвав гуманітарною катастрофою. Росіяни нічого не збираються там відновлювати - ані житло, ані інфраструктуру", - сказав він в ефірі телемарафону.

Лисогор додав, що окупанти взагалі не прибирають резервуари, передбачені для нечистот, та місця зберігання сміття.

"Ми всі бачили, що у містах бігають щури, миші. Ми ж розуміємо, що це збудники таких хвороб, які ми потім будемо дуже довго долати. Але та влада, яка зараз є там, вона нічого не збирається з цим робити", - наголосив він.

Крім цього, голова ОВА заявив, що для простішого контролю громадян на прилеглих територіях до лінії зіткнення окупаційна влада вимкнула мобільний зв'язок. Колаборанти та військові РФ за гроші надають людям право одноразового користування інтернетом.

Однак попри відсутність інтернету, окупанти повідомили про підключення виборчих дільниць до централізованої системи виборів.