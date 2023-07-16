У тимчасово окупованих містах на Луганщині росіяни не відновлюють будинки, там загострена санітарна ситуація
У тимчасово окупованих росіянами містах Луганської області спостерігається загострена гуманітарна ситуація, окупанти не відновлюють там зруйновані житлові будинки й інфраструктуру
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
"Якщо казати про міста, які окуповані з 2022 року, там дуже велика проблема. Я б це назвав гуманітарною катастрофою. Росіяни нічого не збираються там відновлювати - ані житло, ані інфраструктуру", - сказав він в ефірі телемарафону.
Лисогор додав, що окупанти взагалі не прибирають резервуари, передбачені для нечистот, та місця зберігання сміття.
"Ми всі бачили, що у містах бігають щури, миші. Ми ж розуміємо, що це збудники таких хвороб, які ми потім будемо дуже довго долати. Але та влада, яка зараз є там, вона нічого не збирається з цим робити", - наголосив він.
Крім цього, голова ОВА заявив, що для простішого контролю громадян на прилеглих територіях до лінії зіткнення окупаційна влада вимкнула мобільний зв'язок. Колаборанти та військові РФ за гроші надають людям право одноразового користування інтернетом.
Однак попри відсутність інтернету, окупанти повідомили про підключення виборчих дільниць до централізованої системи виборів.
- У травні повідомлялося, що в одному з населених пунктів Луганської області під виглядом водопровідних робіт окупанти риють окопи, готуючись оборонятися.
- 27 червня стало відомо, що загарбники посилюють контррозвідувальний режим у тимчасово окупованому місті Привілля Луганської області - погрожують місцевим за спілкування з особами на підконтрольній Україні території.
- Також в Луганській ОВА зазначали, що на окупованих територіях області російські загарбники посилили обшуки та затримання місцевих жителів для того, щоб виявляти щомісяця по 15 шпигунів та прихильників України.
- 2 липня голова Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку російські спецслужби перевірять зрадників, розпитуючи, чи є у них рідні на неокупованих територіях. Мешканців, які намагаються подзвонити в Україну, примушують рити окопи.
- Також повідомлялося, що російські окупанти атакують логістичні шляхи на Луганщині, щоб жителі звільнених селищ не змогли отримати гуманітарну допомогу та залишились без їжі.
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