Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

"Поблизу Сватового - у сторону Стельмахівки і Новоселівського - цього разу атакував противник, але кожен його наступ було відбито нашими захисниками" – повідомив очільник Луганської області Артем Лисогор.

Він також зазначив, що окупанти вдарили з реактивної та ствольної артилерії по Білогорівці та Невському. Білогорівка витримала ще й авіаудар.

"Все частіше росіяни б’ють по логістиці, аби ускладнити шлях доставки гуманітарних вантажів до звільнених сіл та залишити людей без їжі", - йдеться у повідомленні.

Жителів тимчасово окупованої частини Луганщини під час примусової паспортизації росіяни змушують відмовлятися від громадянства України, а з 6 липня вони ввели в дію закон, який надає змогу "перевіряти протиправні дії жителів ЛНР, пов’язані із фактом реалізації прав громадянина України".

"У разі, якщо посадові особи органів внутрішніх справ РФ виявлять порушення, інформацію про це вони надішлють до територіального органу МВС, додавши підтверджуючі документи та матеріали", - зазначили в адміністрації.

За даними ОВА, чергові "сюрпризи" від російської влади очікують і на господарів приватних будинків. Їх перевіряють луганські газовики. У випадку, якщо в людей встановлене газове обладнання не російського виробництва, необхідно сплатити додатковий збір. Зазначається, що фінансово постраждає переважна більшість населення.