Про це інформує речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Він повідомив, що через значні втрати особового складу, командування військ РФ змушує свої підрозділи комплектуватись колишніми в'язнями російських виправних колоній.

"А, наприклад, командування 20-ї армії окупаційних військ РФ намагається відмовитись від комплектування своїх частин, що дислокуються на території тимчасово окупованої Луганської області, колишніми зеками через, м'яко кажучи, незадовільний рівень військової підготовки, підвищені ризики дезертирства та прояви непокори", - зазначив спікер.