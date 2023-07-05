Командири окупаційних військ на Луганщині відмовляються комплектувати частини зеками через їхню незадовільну військову підготовку
Влада РФ змушує військових командирів на тимчасово окупованій території Луганщини комплектувати підрозділи в'язнями колоній, але вони відмовляються через їхню незадовільну військову підготовку
Про це інформує речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.
Він повідомив, що через значні втрати особового складу, командування військ РФ змушує свої підрозділи комплектуватись колишніми в'язнями російських виправних колоній.
"А, наприклад, командування 20-ї армії окупаційних військ РФ намагається відмовитись від комплектування своїх частин, що дислокуються на території тимчасово окупованої Луганської області, колишніми зеками через, м'яко кажучи, незадовільний рівень військової підготовки, підвищені ризики дезертирства та прояви непокори", - зазначив спікер.
- За останню добу, 4 липня, росіяни втратили в Україні 670 військових. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ склали 231 700 солдатів.
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