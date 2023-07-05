Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 5 липня 2023 року РФ втратила в Україні:

особового складу ‒ близько 231 700 (+670) осіб

танків ‒ 4062 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 7917 (+9)

артилерійських систем – 4288 (+36)

РСЗВ – 656 (+9)

засобів ППО ‒ 395 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 309 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3614 (+12)

крилатих ракет ‒ 1264 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6865 (+22)

спеціальної техніки ‒ 598 (+8)

Остаточні дані уточнюють.