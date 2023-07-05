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Головна Війна з Росією У Скадовську та Генічеську зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції, окупанти приховано вакцинують від холери, - Генштаб

У Скадовську та Генічеську зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції, окупанти приховано вакцинують від холери, - Генштаб

5 липня, 2023 середа
06:55
Війна з Росією Окупанти

Окупаційна влада намагається приховати зростання кількості інфекційних захворювань в тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області, натомість приховано вакцинує від холери представників "адміністрацій"

Про це у ранковому зведенні 5 липня звітує Генштаб ЗСУ.

"В тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що окупаційна влада не визнає збільшення кількості захворюваності, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні, розпочала приховану вакцинацію від холери представників так званих адміністрацій і їх найближчого оточення.

За добу Росія завдала 47 авіаударів та здійснила 59 обстрілів з РСЗВ по Україні

Протягом 4 липня противник завдав ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь Харківської області. 

Крім того, зафіксовано 47 авіаційних ударів та здійснено 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На фронті відбулось 40 бойових зіткнень за добу, ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах під Бахмутом

Вороже військо зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби там відбулось 40 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, активізував диверсійно розвідувальну діяльність у прикордонних з Україною районах.

Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Гірськ, Карповичі, Михальчина Слобода, Чайкине Чернігівської області; Середина-Буда, Вовківка, Миропілля, Рясне Сумської області та Одноробівка, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку армія РФ намагалася наступати в районі південніше Новоселівського Луганської області. Українські воїни відбили усі атаки ворога. 

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Одрадне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби, за підтримки авіації, противник робив спроби витіснити українські війська з займаних позицій в районах західніше Нововодяного та південніше Діброви Луганської області, успіху не мав. 

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Веселе і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії ворога, захисники України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка Донецької області. 

Разом з тим, українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. 

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Хромове, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Олександро-Шультине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка Донецької області. 

Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, українські захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. 

Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Гостре, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледару Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Макарівка та Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках вороже військо зосереджує основні зусилля на недопущенні просування ЗСУ.

Завдав авіаційного удару в районі Рівнопілля Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області; Зміївка, Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав Херсонської області та місто Херсон. 

Своєю чергою Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ЗСУ уразили 4 склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів й 2 станції РЕБ окупантів

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 - по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по пункту управління ворога. 

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 4 склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Крім того, українські воїни знищили 5 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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