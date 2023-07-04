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Російські ДРГ здійснили невдалі спроби проникнути через кордон України на Сіверському та Слобожанському напрямках, - Генштаб

4 липня, 2023 вiвторок
19:23
Війна з Росією Знешкодження ворожої ДРГ

Минулої доби російські ДРГ здійснили невдалу спробу проникнення на територію України на Сіверському та Слобожанському напрямках, проте ворог зазнав втрат та відступив

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 4 липня.

На Донеччині п'яні окупанти знущаються та грабують цивільне населення

Повідомляється, що у тимчасово окупованому населеному пункті Малоянисоль Донецької області відзначено розміщення ворожого підрозділу.

"Окупанти майже постійно вживають алкогольні напої та у нетверезому стані знущаються над цивільними мешканцями, завдають їм тілесних ушкоджень, займаються мародерством", - пише Генштаб.

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Зазначені підрозділи також уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 3 засоби протиповітряної оборони.

Своєю чергою авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 - по зенітно-ракетних комплексах, 1 - по пункту управління ворога.

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Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом поточної доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Карповичі, Михальчина Слобода Чернігівської області; Середина-Буда, Вовківка Сумської області та Одноробівка, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник намагався наступати в районі південніше Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби, за підтримки авіації, противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Нововодяного та південніше Діброви Луганської області, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Веселе, Роздолівка  Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Разом з тим українські воїни, продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Хромове, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Олександро-Шультине та Північне Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Гостре, Мар'їнка та Побєда Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Вугледара Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Макарівка та Зелене Поле Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Рівнопілля Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області; Зміївка, Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Удень 4 липня російська окупаційна армія обстріляла Первомайський Харківської області, внаслідок чого постраждали понад 43 людей, із них 12 дітей.

Донеччина
окуповані території
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втрати окупантів
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