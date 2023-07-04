Кількість постраждалих від удару РФ по Первомайському на Харківщині зросла до 31, серед них 9 дітей
Удень 4 липня російська окупаційна армія обстріляла Первомайський Харківської області, внаслідок чого постраждали понад 30 людей, з них 9 дітей
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Станом на 15:00 відомо про значну кількість постраждалих: 31 особу госпіталізовано (з них 9 дітей, 2 немовлят - 1 рік та 10 місяців)", - написав він.
За його даними, пошкоджено багатоповерхівки.
Раніше про вибух, який пролунав близько 13:35, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Унаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей", - написав Синєгубов.
На місці перебувають усі служби, в тому числі медики.
Фото: Telegram Олега Синєгубова
- Минулої доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів Харківщини.
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