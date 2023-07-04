Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Станом на 15:00 відомо про значну кількість постраждалих: 31 особу госпіталізовано (з них 9 дітей, 2 немовлят - 1 рік та 10 місяців)", - написав він.

За його даними, пошкоджено багатоповерхівки.

Раніше про вибух, який пролунав близько 13:35, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.



"За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Унаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей", - написав Синєгубов.

На місці перебувають усі служби, в тому числі медики.

Фото: Telegram Олега Синєгубова