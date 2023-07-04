Про це повідомили у зведенні від Генштабу 4 липня.

Зазначається, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Авіація ЗСУ за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу ворога

Стало відомо, що за добу авіація Сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження живої сили, 26 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

Армія РФ завдала 56 авіаударів та здійснила 77 обстрілів з РСЗВ по Україні протягом 3 липня

Ворог завдав 56 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та приватних житлових будинків.

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: ворог завдав авіаційних ударів по місту Суми та в районі Катеринівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бачівськ, Ходине, Катеринівка Сумської області та Ветеринарне, Козача Лопань і Бударки - Харківської.

Куп’янський та Лиманський напрямки: артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Петро-Іванівка, Новомлинськ, Куп’янськ Харківської області; Невське і Білогорівка - Луганської та Верхньокам’янське, Берестове і Роздолівка на Донеччині.

Бахмутський напрямок: під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили 9 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, західніше Ягідного, Іванівського та південо-східніше Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, серед них Краматорськ, Костянтинівка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Предтечине та Кліщіївка Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Постраждали, зокрема, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Водяне та Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок: під ворожими авіаударами та вогнем артилерії, наші захисники відбили 15 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре і Побєда Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське та Золота Нива Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка Запорізької області; Марганець, Нікополь Дніпропетровської області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Окупанти облаштовують військові шпиталі у дитячих таборах на тимчасово окупованих територіях Луганщини

Зазначається, що російські окупанти продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права та використання дитячих закладів тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

"Так, в населеному пункті Макарове Луганської області, на території дитячого оздоровчого табору, російські військовослужбовці облаштували військовий шпиталь, де знаходиться понад 100 поранених окупантів. По всій території табору розосереджена російська військова техніка та блокпости. В безпосередній близькості знаходяться житлові будинки місцевого населення", - йдеться у дописі.

Також подібна ситуація і в місті Лиман Луганської області, де російські окупанти переобладнали під військовий шпиталь дитячий оздоровчий табір "Ялинка", в якому на лікуванні також перебуває понад 100 поранених загарбників. Територія табору також використовується для зберігання військової техніки.