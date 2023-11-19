Кремль поставив завдання до виборів в РФ забезпечити російським паспортом усіх людей на ТОТ

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він зазначає, що комісії у посиленому режимі будуть проводити примусову паспортизацію до майбутніх президентських виборів окупанти зараховували потрібні їм голоси нібито від жителів Луганщини, які не отримувати паспорт РФ.

"Про те, яким чином жителі Луганщини без паспорта РФ віддали голоси на вересневому неволевиявленні, ніхто не питає", - пише Лисогор.

Очільник ОВА також розповідає, що в окупованих регіонах росіяни збільшили обсяги вилучення цивільної техніки, за відповідним розпорядженням Кремля, згідно з яким представники підприємств зобов’язані безоплатно передавати транспортні засоби за договором пожертви.

Коли потреб стало не вистачати, окупанти вдалися до вилучення техніки з гаражних кооперативів та приватних домоволодінь, пише Лисогор.