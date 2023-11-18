Росіяни на ТОТ України намагаються підкупити пенсіонерів "соцвиплатами": для отримання потрібно оформити паспорт РФ

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

"Російські окупаційні адміністрації змушують пенсіонерів на ТОТ відмовитись від українського громадянства та отримувати російські паспорти", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що громадян пенсійного віку окупанти намагаються підкупити так званими соціальними виплатами в розмірі 10 тисяч рублів. Проте, для їх отримання людей змушують переоформити пенсію згідно з російськими нормами. Це, зокрема, передбачає отримання паспорта РФ.

У Нацспротиві також розповіли, що росіяни вже близько двох-трьох місяців не здійснюють "соціальних виплат" по догляду за дитиною.

"Усі ці заходи створюють такі умови, щоб упокорити населення і воно було цілковито залежне від окупаційних адміністрацій та подачок від Кремля", - вважають у ЦНС.

Там закликали громадян України зберігати документи, що посвідчують особу та підтверджують майнові права та не віддавати оригінали в окупаційні установи.

"У жодному разі не віддавайте оригінали документів у створені окупантами установи, опісля деокупації це дозволить вам підтвердити свій статус громадянина України та усі права власності. У випадку такої необхідності використовуйте на ТОТ копії документів, аргументуючи це втратою оригіналів унаслідок бойових дій чи стихійного лиха", - наголосили у Нацспротиві.