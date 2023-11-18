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Росіяни на ТОТ України намагаються підкупити пенсіонерів "соцвиплатами": для отримання потрібно оформити паспорт РФ

18 листопада, 2023 субота
16:56
Суспільство Паспорт рф

Росіяни на ТОТ України намагаються підкупити пенсіонерів так званими соціальними виплатами: для того, щоб отримати "допомогу" потрібно оформити паспорт РФ

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

"Російські окупаційні адміністрації змушують пенсіонерів на ТОТ відмовитись від українського громадянства та отримувати російські паспорти", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що громадян пенсійного віку окупанти намагаються підкупити так званими соціальними виплатами в розмірі 10 тисяч рублів. Проте, для їх отримання людей змушують переоформити пенсію згідно з російськими нормами. Це, зокрема, передбачає отримання паспорта РФ. 

У Нацспротиві також розповіли, що росіяни вже близько двох-трьох місяців не здійснюють "соціальних виплат" по догляду за дитиною.

"Усі ці заходи створюють такі умови, щоб упокорити населення і воно було цілковито залежне від окупаційних адміністрацій та подачок від Кремля", - вважають у ЦНС. 

Там закликали громадян України зберігати документи, що посвідчують особу та підтверджують майнові права та не віддавати оригінали в окупаційні установи. 

"У жодному разі не віддавайте оригінали документів у створені окупантами установи, опісля деокупації це дозволить вам підтвердити свій статус громадянина України та усі права власності. У випадку такої необхідності використовуйте на ТОТ копії документів, аргументуючи це втратою оригіналів унаслідок бойових дій чи стихійного лиха", - наголосили у Нацспротиві. 

  • Раніше рух "Жовта стрічка" повідомив, що у тимчасово окупованих Енергодарі Запорізької області та Генічеську Херсонської області загарбники складають для росгвардії списки тих, хто відмовляється брати російський паспорт. 
російська армія
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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