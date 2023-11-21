Окупанти у Рубіжному блокують вхід до дахів багатоповерхівок, де є мобільний зв'язок, - ОВА
Росіяни у тимчасово окупованому Рубіжному заварюють двері на дахи багатоповерхівок, щоб містяни не мали доступу до мобільного зв'язку
Про це інформує пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.
"У Рубіжному люди досі чекають на відновлення мобільного зв’язку, аби не їхати за 50 км за можливістю зателефонувати рідним. У місті існують місця, де можна упіймати покриття. Але, як і в Сєвєродонецьку, ці точки доступу до цивілізації окупанти теж виявили. Дахи таких багатоповерхівок заварюють, ізолюючи рубіжан ще більше", - йдеться у повідомленні.
Крім того, до наближених до російського кордону громад Луганщини, зокрема Міловської, РФ направила поліцейських та росгвардію з Московської області. Окупанти перевіряють документи місцевих, щоб виявити чи є у них родичі в українських силових структурах.
Також через втрати у техніці та живій силі окупанти стягують резерви на бойові напрямки.
"На Лиманському почав перегрупування для поновлення бойових дій. Попри оперативну паузу у штурмах, противник продовжує цілити по прифронтових селах – Невському та Білогорівці. Тиск на Сили оборони росіяни здійснюють на Куп’янщині, але досягти успіху їм не вдається", - зазначив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
- Раніше голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко заявив, що російська армія закрила на в'їзд та виїзд Кремінну та Рубіжне на Луганщині для того, щоб зменшити витік інформації.
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