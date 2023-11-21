Окупанти у Рубіжному блокують вхід до дахів багатоповерхівок, де є мобільний зв'язок, - ОВА

Про це інформує пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

"У Рубіжному люди досі чекають на відновлення мобільного зв’язку, аби не їхати за 50 км за можливістю зателефонувати рідним. У місті існують місця, де можна упіймати покриття. Але, як і в Сєвєродонецьку, ці точки доступу до цивілізації окупанти теж виявили. Дахи таких багатоповерхівок заварюють, ізолюючи рубіжан ще більше", - йдеться у повідомленні.

Крім того, до наближених до російського кордону громад Луганщини, зокрема Міловської, РФ направила поліцейських та росгвардію з Московської області. Окупанти перевіряють документи місцевих, щоб виявити чи є у них родичі в українських силових структурах.

Також через втрати у техніці та живій силі окупанти стягують резерви на бойові напрямки.

"На Лиманському почав перегрупування для поновлення бойових дій. Попри оперативну паузу у штурмах, противник продовжує цілити по прифронтових селах – Невському та Білогорівці. Тиск на Сили оборони росіяни здійснюють на Куп’янщині, але досягти успіху їм не вдається", - зазначив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.