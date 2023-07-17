Про це він заявив у етері Еспресо.

"Я думаю, сенс в цьому і є, для того, щоб зменшити витік інформації про присутність підрозділів РФ, вони все-таки не довіряють місцевим мешканцям", - сказав він.

Окрім цього, голова військової адміністрації додав, що знову є інформація про те, що заїжджають остарбайтери та російські громадяни.

"Дуже багато пішло сигналу, що в Рубіжне заїжджають цивільні кавказці, буряти. Я думаю, що цим самим вони збільшують відсоток громадян РФ", - додав Власенко.