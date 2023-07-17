Армія РФ закрила на в'їзд та виїзд Кремінну та Рубіжне, аби зменшити витік інформації, - голова Сєверодонецького району
Голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко вважає, що російська армія закрила на в'їзд та виїзд Кремінну та Рубіжне на Луганщині для того, щоб зменшити витік інформації
Про це він заявив у етері Еспресо.
"Я думаю, сенс в цьому і є, для того, щоб зменшити витік інформації про присутність підрозділів РФ, вони все-таки не довіряють місцевим мешканцям", - сказав він.
Окрім цього, голова військової адміністрації додав, що знову є інформація про те, що заїжджають остарбайтери та російські громадяни.
"Дуже багато пішло сигналу, що в Рубіжне заїжджають цивільні кавказці, буряти. Я думаю, що цим самим вони збільшують відсоток громадян РФ", - додав Власенко.
- 16 липня повідомлялося, що у тимчасово окупованих росіянами містах Луганської області спостерігається загострена гуманітарна ситуація, окупанти не відновлюють там зруйновані житлові будинки й інфраструктуру.
- Також вчора повідомлялося, що російські окупанти повністю закрили на в'їзд та виїзд на Кремінну та Рубіжне на Луганщині.
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