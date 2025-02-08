"Очікуємо нові накати на конях і віслюках". На Харківщині Третя штурмова розтрощила колону російських танків та БТРів
У районі населеного пункту Першотравневе війська 3-ї окремої штурмової бригади вразили колону російських танків та БТРів, яка належала до 4-ї танкової дивізії, відомої як "елітна" Кантемирівська дивізія з 1-ї танкової армії РФ
Про це інформує пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади.
Згідно з повідомленням, російські сили намагались здійснити прорив на південному фронті, однак їхній план зазнав провалу.
"Потрапивши під удари артилерії противник втратив перші 2 БМП ще на переправі — техніка попросту втопилася. В роботу вступили сили FPV бригади, які завдали ударів на ходу руху ворожої колони. Піхота позапланово десантувалася з машин і її добили скидами та артою", - зазначили у Третій штурмовій.
Завершився штурм знищенням БРЕМ, яка намагалася евакуювати техніку.
За підсумками операції російські війська втратили 10 одиниць бронетехніки, 10 військовослужбовців загинули, а ще 30 - поранені.
"Дивимося, як перша танкова армія РФ впевнено перетворюється на першу кінну. Й очікуємо нові накати на конях і віслюках", - заявив командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький.
- Від початку доби 8 лютого на російсько-українському фронті відбулося 60 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 12 атак ворога на Покровському напрямку і 15 - на Курщині.
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