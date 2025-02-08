"Очікуємо нові накати на конях і віслюках". На Харківщині Третя штурмова розтрощила колону російських танків та БТРів

Про це інформує пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади.

Згідно з повідомленням, російські сили намагались здійснити прорив на південному фронті, однак їхній план зазнав провалу.

"Потрапивши під удари артилерії противник втратив перші 2 БМП ще на переправі — техніка попросту втопилася. В роботу вступили сили FPV бригади, які завдали ударів на ходу руху ворожої колони. Піхота позапланово десантувалася з машин і її добили скидами та артою", - зазначили у Третій штурмовій.

Завершився штурм знищенням БРЕМ, яка намагалася евакуювати техніку.

За підсумками операції російські війська втратили 10 одиниць бронетехніки, 10 військовослужбовців загинули, а ще 30 - поранені.

"Дивимося, як перша танкова армія РФ впевнено перетворюється на першу кінну. Й очікуємо нові накати на конях і віслюках", - заявив командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький.