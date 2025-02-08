У Марокко можуть бути зацікавлені в переселенні палестинців на територію Західної Сахари: дипломат Чекалкин про ймовірний план Трампа і Нетаньягу

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Єдиний, хто насправді виграє від плану Трампа – Нетаньягу, який стояв поруч з ним. Тому що його союзники по коаліції – саме ці екстремісти, які мріють захопити Сектор Гази. Коаліція ж, насправді, є неприродною. Деякі оглядачі вважають, що король Марокко може бути зацікавлений у переселенні палестинців на територію Західної Сахари, яку вони контролюють і на яку претендують. Це може бути розрахунок на те, що ХАМАС воюватиме з бойовиками фронту визволення Західної Сахари. Можливо, саме такий варіант розглядають Трамп і Нетаньягу. Проте жодна з арабських країн не погодилась на насильницьку депортацію", - зазначив Чекалкин.

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Трамп у своєму вчорашньому твіті зазначив, що ідея про "takeover Gaza" не відповідає дійсності. Він висловився проти введення американських військ. Проте не варто забувати, до чого призвела депортація до Лівану, коли 150 бойовиків були переміщені і американці підтримували боротьбу з палестинцями, зауважив Чекалкин. Це призвело до великих жертв серед американських дипломатів і військових у Бейруті.