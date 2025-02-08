Цей день в історії: армія Муравйова увірвалася до Києва з гаслом "Смерть украинцам"

Росіяни розбрелися містом та розпочали грабежі, насильства та масові розстріли населення - "червоний терор", нагадує Gazeta.ua.

Саме місто стояло в руїнах. Напередодні його обстрілювали з гармат. За різними підрахунками, випустили від 5 до 15 тис. снарядів. Пошкодили майже всі історичні будівлі та храми. Захисники столиці відступили у бік Житомира, а за ними й члени Центральної Ради.

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Михайло Муравйов наказував "безпощадно знищити офіцерів, юнкерів, гайдамаків, монархістів і всіх ворогів революції", які залишились у Києві.

Солдати та матроси вдирались у помешкання офіцерів та вбивали їх прямісінько всередині або ж виводили розстрілювати на вулиці чи вели до колишнього царського палацу. Та у свавіллі заходили ще далі. Арештовували та знищували на місці будь-кого "підозрілого". Дивилися на руки. Якщо ті не мали слідів фізичної праці, то одразу зараховували до "ворогів революції та пролетаріату".

"Розстрілювали за українську мову та навіть за "малоросійські вуса". Роззброювали та знищували загони місцевої червоної гвардії, які своїми діями допомагали здобувати Київ. Ледь не розстріляли голову ВУЦВК Радянської України Миколу Скрипника за українське посвідчення. У того склалася думка, що борються не з ворогами, а з українцями в цілому. Містом їздив панцерник із надписом "Смерть украинцам!", - зазначає Gazeta.ua.

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"Київ потонув у крові. Окрім розстрілів, Муравйов повсюди із собою приносив дух грабунку, мародерства, потурав пияцтву. У Києві не бачила жодного розстріляного, який залишився при одязі. Відомі випадки розстрілу буржуя через пальто", - свідчила пізніше революціонерка Наталія Лісовська.

"Беріть, грабуйте, усе – ваше", - виступав Муравйов перед окупантами.

До мародерства долучилися і його командири. Вдиралися у помешкання киян, відбирали усе цінне, а потім хвалилися награбованим перед знайомими. Зривали зі стін та топтали ногами портрети Тараса Шевченка. Розграбовували вантажні потяги та вагони із побутовими речами і крамом.

Київ поніс неймовірні матеріальні та людські збитки. За різними оцінками, від рук "червоних" загинуло від 2 до 6 тис. осіб. Після того безліч "революціонерів" відмовилися підтримувати більшовиків.

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За тиждень до цього із великими втратами окупанти пройшли залізничну станцію Крути.

"Цю владу ми несемо з далекої півночі на вістрях своїх багнетів", - наголошував Муравйов.