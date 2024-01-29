29 січня – День пам'яті Героїв Крут: факти та історія

Бій під Крутами, що відбувся 29 січня 1918 року, був надзвичайно важливим під час боротьби за незалежність України. Талановиті та відважні молоді люди віддали своє життя за свободу та незалежність, залишивши нам спадок героїзму та патріотизму. Сьогодні, відзначаючи цю річницю, ми вшановуємо їхню пам'ять та покликані взяти на озброєння важливі цінності, що об'єднують наш народ – віру в незалежність та бажання боротися за неї.

Ключові моменти з історії

Більшовики, які прийшли до влади після жовтневого перевороту 1917 року в Росії, забажали підкорити Україну та розглядали Центральну Раду (ЦР) як загрозу. У грудні 1917 року вони розпочали збройну агресію проти України, захопивши більшу частину Лівобережжя. Більшовицька армія йшла наступом у напрямку Києва. Незважаючи на складну політичну ситуацію та військовий тиск, ЦР все ж проголосила незалежність Української Народної Республіки 22 січня 1918 року.

Під час взяття Полтави 1-ша Революційна армія рухалася вздовж залізниці, тоді як 2-га армія просувалася з Гомеля в сторону Бахмача. На місці злиття двох залізничних колій, вони мали об’єднатися.

Одним із найбільш боєздатних українських підрозділів у Чернігівській області був бойовий відділ 1-ї Української військової юнацької школи. Вони тримали оборону на стації Бахмач, однак їм довелося відступити та закріпитися біля залізничної станції Крути, що знаходилась у 130 кілометрах від столиці. До них приєдналися учні Київської юнацької військової школи, Помічного студентського куреня Січових стрільців та інші студенти й добровольці. Загалом, відповідно до даних різних джерел, в обороні брали участь трохи більше п'ятисот захисників. Вони не мали достатнього озброєння та навичок ведення бою. Відомо те, що в них було 16 кулеметів та саморобний бронепотяг. З іншого боку барикад був ворог, який мав чисельну перевагу – більше 4 тисяч червоногвардійців, які були добре озброєнні.

Завдяки стратегічній позиції та стійкості українських воїнів вдалося завдати значних втрат російським силам та тимчасово зупинити їхній наступ аж до настання ночі. Під значним тиском, українцям все ж довелося відступити. Вони підривали залізничні шляхи та мости під час організованого відступу, чим ще більше затримати ворога. Пізніше, виявилось, що частина Студентської чоти – 27 чоловік, через темряву ночі заблукати та випадково вийшли на станцію Крути, яка вже була захоплена "червоними". Несподівано опинившись в полоні, хлопці зазнали катувань та були жорстоко вбиті.

Фото: АНТИКОР

Героїчний подвиг сміливих українських студентів та гімназистів дав змогу українській делегації укласти Берестейський мир, що став рятівним для молодої української державності. Цей виграний час коштував життя близько 70-100 молодих захисників. Однак, несприятливі обставини, переважаючі сили більшовиків та недостатнє озброєння не дозволили українцям просто здатися.

День пам'яті Героїв Крут є часом вшанування та визнання великої жертви молодих українців, які виступили на захист своєї країни в один із важливих етапів історії України.

Факти та ініціативи у зв'язку з вшануванням Дня пам'яті Героїв Крут

Молоді бійці, які загинули від рук більшовиків, були перепохованні на Аскольдовій могилі, яка знаходиться в Києві. Вони всі вони визнані героями, які взяли на себе обов'язок захищати батьківщину.

Недалеко від місця бою у Чернігівській області, у 2006 році встановлено меморіальний комплекс для вшанування пам'яті героїв Крут. У складі меморіалу є багато об'єктів, таких як монумент битви, символічний курган, каплиця, хрестоподібне озеро та експозиція.

Фото: wikipedia.org

Крім того, українці вшановують та задокументують навічно пам'ять про події за допомогою кінофільмів та серіалів, зокрема: "Крути 1918", "Україна: забута історія. Крути: молода кров", "Герої України. Крути. Перша Незалежність". Ці стрічки дозволять дізнатися більше про складний період та покажуть важливі моменти минулого нашої держави. Крім того, вони розкриють раніше невідомі аспекти життя українців, які вплинули на хід історії нашої країни.

Напередодні Дня пам'яті бою під Крутами в Україні проводять заходи, присвячені цій події та для вшановування подвигу Героїв. Це і тематичні лекції, урочисте покладання квітів до пам'ятника, виставки, різні заходи у навчальних закладах, круглі столи та зустрічі, які розкривають події, що відбувалися 29 січня 1918 року.