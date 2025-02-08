Трамп говорить про Україну, як про Сектор Гази. Не виключено, що при зустрічі з Зеленським прозвучить ідея про переселення українців, - Портников
Ще одне питання, яке виникає в контексті близькосхідної ситуації, стосується української теми, якщо можна застосувати такий підхід до врегулювання близькосхідного конфлікту
Про це розповів журналіст Віталій Портников в етері "Еспресо".
За його словами, це питання стає дуже важливим для Трампа, він присвятив йому все своє перше президентство. Потрібно враховувати це, коли йдеться про його підхід до української кризи.
"Наступного тижня Зеленський приїде до Трампа. Ми всі будемо говорити: "Яке щастя, Зеленський приїхав до Трампа, і Трамп з ним поговорив перед Путіним". І ось Трамп може сказати щось подібне Зеленському. Що нам робити, якщо він скаже: "Можливо, варто виїхати звідти, де все зруйновано. Чого вам там залишатися? Переселяйте людей до Польщі, Угорщини та Чехії?", - зауважив він.
Трамп постійно говорить про Україну, як про Сектор Гази. Він стверджує: "Газа повністю зруйнована, це місця непридатні для життя". Хоча це не відповідає дійсності, зауважив Портников.
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"Якщо під час зустрічі з Зеленським пролунають такі заяви, як нам реагувати? Що робити, якщо Трамп скаже: "На Донбасі все зруйноване, чому ви тримаєтеся за ці території? Що ви захищаєте? Переселяйтесь краще туди, де можна жити. Навіщо вам ця земля? Найближчі 100 років тут нічого не буде. Коли Трамп говорить, що Газа повністю зруйнована, він фактично допомагає пропаганді ХАМАСу. Після припинення бойових дій з'ясувалося, що масштаби руйнувань не такі значні, як стверджувала пропаганда. Трамп своїми заявами допомагає ХАМАСу заявити: "Все зруйновано настільки, що навіть Трамп визнає, що тут жити неможливо". Це і є апологія ненависті", - додав він.
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