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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Окупанти не допускають колаборантів до виробництва дронів у Бердянську, - заступник голови райради Дудукалов

6 лютого, 2024 вiвторок
08:19
Війна з Росією Бердянськ

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що окупанти проводять ретельну перевірку місцевого населення, яке допускають до виробництва дронів у місті

Про це він розповів в етері Еспресо

"Серед місцевого населення ТОТ все-таки є відсоток тих, хто підтримує Росію й сприяє окупації. Втім, це не більше 10%. Але багато тих, хто отримав російський паспорт. Що стосується виробництва дронів у Бердянську, яке виявили партизани, то вони ж самі й повідомили, що це виробництво не є таким масштабним, яке може вплинути на лінію фронту. До того ж варто зауважити, що на подібні виробництва окупанти не часто допускають місцевих. Навіть тих, хто має проросійські погляди", - розповів Дудукалов.

За словами Дудукалова, окупанти не довіряють колаборантам й часто проводять додаткові перевірки.

"Окупанти скрізь шукають ворога й зрадників. Тому, я більш ніж переконаний, що якщо на виробництві і є якісь місцеві, то вони пройшли дуже ретельну перевірку. Для допуску до такого виробництва росіяни повинні бути впевнені, що ці люди є повністю лояльні до них. Адже не завжди росіяни довіряють колаборантам", - додав він.

Теги:
російська армія
Бердянськ
окуповані території
окупанти
безпілотник
колаборанти
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