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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Через наміри росіян біля Борової з Харківщини примусово вивозять родини з дітьми, - депутатка облради
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Через наміри росіян біля Борової з Харківщини примусово вивозять родини з дітьми, - депутатка облради

26 червня, 2024 середа
08:37
Війна з Росією Харківщина, наслідки російських обстрілів 14.05.24

На Харківщині оголосити примусову евакуацію з п'яти населених пунктів

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Про це повідомила депутатка Харківської обласної ради Галина Куц в етері Еспресо.

"В нас появилась гаряча точка - Борова. Окупанти більше року підбираються до Куп'янська-Вузлового. Нещодавно були спроби зайти із західної сторони, з боку Вовчанська, а тепер стали пробиратися з південної частини - з боку Борової. Це містечко знаходиться по річці Оскіл, південніше Куп'янська. Там минулого тижня у п'яти селах, від Борової в сторону Куп'янська, була оголошена примусова евакуація дітей. Вже частину дітей з батьками вивезли, залишилося 22 дітей. З іншими батьками працюють", - зазначила вона.

У Боровій тривають постійні обстріли. Росіяни прагнуть зайти з тієї сторони, щоб взяти місто логістики, каже Куц.

"Росіяни хочуть підсунутися до Борової. В них вже більше року одна ціль - Куп'янськ-Вузловий, місто логістики. Якщо окупанти візьмуть Куп'янськ-Вузловий, за спиною будуть мати надійний тил, де можна доставляти повністю всі ресурси залізницею", - пояснила вона.

  • Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни 23 червня вперше вдарили по Харкову модифікованою КАБ-250 з GPS-модулем.

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Вовчанськ
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