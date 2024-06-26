Росіяни 23 червня вперше вдарили по Харкову модифікованою КАБ-250 з GPS-модулем, - очільник ОВА
Ворог не зупиняється, а постійно випробовує модифіковані боєприпаси, використовуючи місто Харків як плацдарм для своїх тренувань
Про це заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, росіяни намагаються адаптуватися "і весь свій мотлох, який знаходиться на складах, використовувати проти нашого мирного цивільного населення".
"Ми мали перший удар по місту Харків у неділю, по території приватної школи. Це був КАБ-250. Боєприпас був з крилами, з GPS-модулем", - розповів він.
Синєгубов підкреслив, що УМПБ 30-Д коштує близько $100 тисяч, імовірно, трохи більше після модифікації.
Для порівняння очільник ОВА зазначив, що ворогу дедалі стає все дорожче і складніше використовувати ракетні системи, наприклад, "Калібри", які коштують близько $10 мільйонів. Так само С-400 — близько $2 мільйонів, якщо брати С-300 — до $500 тисяч коштує одна ракета.
- У Харкові 23 червня росіяни вдарили КАБом по приватній школі, яка незаконно працювала без укриття: поранено співробітника, дітей не було з огляду на вихідний.
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