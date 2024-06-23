У Харкові росіяни вдарили КАБом по приватній школі, яка незаконно працювала без укриття: поранено співробітника, дітей не було з огляду на вихідний

Натомість приватна школа, по якій вдень у неділю, 23 червня 2024 року, росіяни влучили КАБом, всупереч вимог не мала укриття і при цьому продовжувала діяльність. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив у коментарі виданню Telegraf.

"За нашою інформацією, заклад працював. Національна поліція неодноразово попереджала керівництво (закладу - ред.) щодо недопустимості роботи офлайн і про те, що не виконувалося рішення Ради оборони щоб усі навчальні заклади працювали або онлайн, або безпосередньо у захисних спорудах. За нашою інформацією, даний заклад освіти захисну споруду не має", - зазначив керівник області.

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Попередньо відомо про поранення працівника даного закладу, додав Синєгубов.

Дітей на об'єкті не було, тому що сьогодні вихідний.

Як стверджують у ДСНС, сталася "часткова руйнація будівлі".

Підземні навчальні кабінети та школи у Харкові

На станціях метро "Перемога", "Університет", "Метробудівників", "Тракторний завод" та "Академіка Павлова" облаштували 17 підземних шкільних кабінетів площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням. Усього сформовано 60 класів на понад тисячу учнів.

Також містом втілюється план зі спорудження 9 повноцінних підземних шкіл - у кожному з 9 харківських районів. Першу таку школу закінчили будувати у квітні 2024 року, вона має 20 класних кімнат та розрахована на приймання 900 учнів у дві зміни.