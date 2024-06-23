Вдень 23 червня Росія скинула КАБи на Харків: 1 людина загинула, 8 поранених

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що росіяни скинули на місто керовані авіабомби.

"У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні!!!" - написав Терехов.

Пізніше він інформував, що один з ударів прийшовся по приватному сектору міста, внаслідок чого є загиблі.

Станом на 15:33 стало відомо, що одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

О 15:44 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість поранених збільшилась до п'яти.

"Ворожий приліт в приватне домоволодіння. Є загоряння гаража та господарчої споруди", - написав він.

Станом на 15:49 Терехов написав, що в іншому районі міста росіяни поцілили у дитячий навчальний заклад, там троє поранених.