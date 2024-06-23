Вдень 23 червня Росія скинула КАБи на Харків: 1 людина загинула, 8 поранених
Вдень неділі, 23 червня, російська армія атакувала Харків. Росіяни поцілили у приватний будинок та дитячий навчальний заклад: одна людина загинула, восьмеро поранені
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Він зазначив, що росіяни скинули на місто керовані авіабомби.
"У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні!!!" - написав Терехов.
Пізніше він інформував, що один з ударів прийшовся по приватному сектору міста, внаслідок чого є загиблі.
Станом на 15:33 стало відомо, що одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.
О 15:44 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість поранених збільшилась до п'яти.
"Ворожий приліт в приватне домоволодіння. Є загоряння гаража та господарчої споруди", - написав він.
Станом на 15:49 Терехов написав, що в іншому районі міста росіяни поцілили у дитячий навчальний заклад, там троє поранених.
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