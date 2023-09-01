Перший дзвоник у метро: в Харкові символічну лінійку відвідали 400 учнів

Про це повідомляє Gwara Media.

Лінійку в метрополітені провели для учнів початкових та 11-х класів. Її відвідали близько 400 дітей з усіх районів Харкова.

"Сьогодні – День знань, я вітаю всіх із цим святом. І хочу сказати, що після нашої перемоги ми зовсім не так, не у метрополітені, будемо святкувати цей день, а на найбільшій площі Європи – площі Свободи. В таких умовах в яких сьогодні ми святкуємо – це перший раз, і я маю надію, що такого більше не буде. Але ви запам’ятаєте на все життя те, що сьогодні тут ми з вами робимо", – зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Харків облаштував приміщення для навчання школярів на п'яти станціях метрополітену.

Фото: міськрада Харкова

Як розповіли в міській раді Харкова, метрошкола почне роботу з понеділка, 4 вересня. Навчання в ній організують у дві зміни - з 09:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00. На станції метро дітей у супроводі педагога підвозитиме шкільний автобус (у місті для спеціально розробили 34 маршрути). За кошт міського бюджету в метро для школярів організують харчування, на станціях працюватимуть психологи й медики, які за потреби зможуть оперативно надати дітям необхідну допомогу.

Фото: міськрада Харкова

Осередки навчання розраховані на понад тисячу дітей. У них навчатимуться школярі з 19 міських шкіл. Відповідну територію в метро облаштували так, щоб вона не перешкоджала трафіку пасажирів метрополітену.

Як повідомила директорка департаменту освіти Ольга Деменко, на станціях "Перемога", "Університет", "Метробудівників", "Тракторний завод" та "Академіка Павлова" облаштували 17 кабінетів площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням.

Усього сформовано 60 класів на понад тисячу школярів (23 класи - першокласники). Директорка департаменту зазначила, що в резерві є ще вісім класів, і набір на навчання офлайн триватиме цілий рік.