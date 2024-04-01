У Харкові завершують будівництво першої з дев'яти підземних шкіл
У Харкові завершують будівництво підземної школи. Вона буде розрахована на навчання 450 учнів в одну зміну
Про це мер Харкова Ігор Терехов сказав в інтерв'ю LIGA.net.
За його словами, бізнес активно долучається до відбудови цивільної інфраструктури.
"Ми, наприклад, практично закінчили будівництво підземної школи. Розрахована на 450 учнів в одну зміну. Все це завдяки співпраці з будівельними компаніями й міжнародними фондами", - сказав мер.
"Будемо будувати такі школи у всіх дев'яти районах міста. Діти мають навчатися у безпечних умовах", - додав він.
Терехов також зазначив, що місто потребує більше коштів на відбудову житлового фонду.
"Більше ніж 150 тис. харків'ян залишаються без житла. У 2022 році ми змогли відбудувати 200 будинків. Минулого року – 67. Це крапля у морі", - сказав він.
- У Харкові на станціях метро "Перемога", "Університет", "Метробудівників", "Тракторний завод" та "Академіка Павлова" облаштували 17 шкільних кабінетів площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням. Усього сформовано 60 класів на понад тисячу учнів.
- На початку жовтня 2023 року стало відомо, що у Харкові планують побудувати першу в Україні підземну школу.
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