У Харкові завершують будівництво першої з дев'яти підземних шкіл

Про це мер Харкова Ігор Терехов сказав в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, бізнес активно долучається до відбудови цивільної інфраструктури.

"Ми, наприклад, практично закінчили будівництво підземної школи. Розрахована на 450 учнів в одну зміну. Все це завдяки співпраці з будівельними компаніями й міжнародними фондами", - сказав мер.

"Будемо будувати такі школи у всіх дев'яти районах міста. Діти мають навчатися у безпечних умовах", - додав він.

Терехов також зазначив, що місто потребує більше коштів на відбудову житлового фонду.

"Більше ніж 150 тис. харків'ян залишаються без житла. У 2022 році ми змогли відбудувати 200 будинків. Минулого року – 67. Це крапля у морі", - сказав він.