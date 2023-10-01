У Харкові планують побудувати першу в Україні підземну школу, - мер

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

"Харків продовжуватиме інвестувати в освіту. Ми ні на гривню не скоротимо видатки на освітянський напрямок як цьогоріч, так і наступного року, попри брак бюджетних коштів і доволі важке завдання збалансувати місцевий бюджет з урахуванням наявного дефіциту", - йдеться у повідомленні.

Він також додав, що саме у Харкові планують побудувати першу в Україні підземну школу. За його словами, таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам дітей навіть під час ракетних загроз.