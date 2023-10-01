У Харкові планують побудувати першу в Україні підземну школу, - мер
У Харкові хочуть побудувати першу в Україні підземну школу, яка відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.
"Харків продовжуватиме інвестувати в освіту. Ми ні на гривню не скоротимо видатки на освітянський напрямок як цьогоріч, так і наступного року, попри брак бюджетних коштів і доволі важке завдання збалансувати місцевий бюджет з урахуванням наявного дефіциту", - йдеться у повідомленні.
Він також додав, що саме у Харкові планують побудувати першу в Україні підземну школу. За його словами, таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам дітей навіть під час ракетних загроз.
- Новий навчальний рік розпочався для харківських учнів у метрополітені. Близько 400 дітей відвідали символічну святкову лінійку до Дня знань.
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