За добу Сили оборони знищили 4 ворожих танки, 40 артсистем та 1220 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 538060 (+1220) осіб,

танків ‒ 8039 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 15450 (+19) од,

артилерійських систем – 14321 (+40) од,

РСЗВ – 1108 (+0) од,

засоби ППО ‒ 863 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11435 (+22),

крилаті ракети ‒ 2324 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19407 (+45) од,

спеціальна техніка ‒ 2409 (+6).

Крім того, за минулу добу на фронті відбулося 123 бойові зіткнення. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Водночас росіяни тиснули на Лиманському, Краматорському напрямках та в районі Торецька.