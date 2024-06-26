За добу Сили оборони знищили 4 ворожих танки, 40 артсистем та 1220 окупантів
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 1220 російських солдатів та десятки одиниць ворожої техніки
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 538060 (+1220) осіб,
- танків ‒ 8039 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15450 (+19) од,
- артилерійських систем – 14321 (+40) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11435 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19407 (+45) од,
- спеціальна техніка ‒ 2409 (+6).
Крім того, за минулу добу на фронті відбулося 123 бойові зіткнення. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Водночас росіяни тиснули на Лиманському, Краматорському напрямках та в районі Торецька.
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