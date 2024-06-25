Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Ворог активізувався на Лиманському, Краматорському напрямках та в районі Торецька, - Генштаб

Ворог активізувався на Лиманському, Краматорському напрямках та в районі Торецька, - Генштаб

25 червня, 2024 вiвторок
14:57
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 25 червня на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку. Водночас росіяни тиснуть на Лиманському, Краматорському напрямках та в районі Торецька

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 13:00. 

Найбільшу активність з початку доби російські загарбники проявляють на Покровському напрямку. Загальна кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту збільшилась до 75. Водночас висока інтенсивність наступальних дій окупантів спостерігається на Лиманському та Краматорському напрямках, а також в районі Торецька. Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові й наступальні дії загарбників, знищують їхню піхоту та техніку.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від підступних артилерійських обстрілів з території російської федерації. Так, з напрямків Комсомольскоє та Сухіновка (РФ) завдано ударів по Павлівці, зі Старосєлья (РФ) окупанти обстріляли Попівку.

Разом з тим, під постійними атаками ворожої авіації перебуває Харківщина. З боку Бєлгорода (РФ) терористи завдали три удари шістьма КАБами по населеному пункту Липці, двома КАБами - по Вовчанських Хуторах, ще по одній керованій авіаційній бомбі загарбники скинули на Харків і Тернову.
Тривають бої поблизу Вовчанська. На даний час наші воїни відбили один з чотирьох штурмів противника.

Ситуація по напрямках

За сьогодні на Куп’янському напрямку російські війська за підтримки авіації шість разів намагалися витіснити українських захисників із займаних позицій в районах Степової Новоселівки та Піщаного. По Стельмахівці ворог завдав вогневого ураження дванадцятьма НАРами. Чотири спроби окупантів просунутися вперед наші захисники відбили,  два боєзіткнення - тривають. Ситуація контрольована.

Одинадцять разів за сьогодні загарбницька армія атакувала підрозділи Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі на Лиманському напрямку. Сім штурмових дій наші воїни відбили, чотири боєзіткнення продовжуються. Макіївка зазнала авіаційного удару чотирма НАРАми.

На Сіверському напрямку  окупаційна армія продовжує проявляти активність в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. П’ять атак російських загарбників відбито, дві атаки ще тривають.

Не полишають окупанти спроб вклинитися в нашу оборону на Краматорському напрямку.  Українські військові успішно відбили шість штурмів противника. В районах Часового Яру та Іванівського продовжуються два боєзіткнення.

Не збавляє ворог темпів наступальних дій також на напрямку Горлівка – Торецьк. Сил оборони організовано стримують штурмові дії противника, чотири атаки відбито, ще дві - продовжуються.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупаційні війська 26 разів атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. На даний час наші оборонці відбили вже 24 ворожі атаки, ще дві - тривають.

На Времівському напрямку успіху не мали два з чотирьох штурми окупантів Поблизу Костянтинівки та Урожайного.

На Оріхівському напрямку загарбники двічі атакували наші позиції в районі Роботиного та Малої Токмачки. Одну атаку українські воїни відбили, ще одна – триває.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

  • Протягом минулої доби, 24 червня, російська армія втратила щонайменше 1100 військових. Крім того, українські захисники ліквідували десятки одиниць ворожої техніки.
Теги:
Україна
військові
російська армія
Луганщина
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Читайте також:
путін
22 червня, 2024 субота
Путін озвучив свій ультиматум передусім для американців: Фейгін про конфіденційні консультації між Вашингтоном і Москвою
F-16
22 червня, 2024 субота
З того, що я знаю, F-16 вже передаються до України, - ексміністр оборони Республіки Польща Кліх
пенсія
23 червня, 2024 неділя
Чому в Україні такі низькі пенсії: пояснює ексміністр соцполітики Рева
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.45
    Купівля 40.45
    Продаж 40.94
  • EUR
    Купівля 43.38
    Продаж 44.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
25 червня
15:51
З п'ятьох населених пунктів Донеччини примусово евакуюватимуть сім'ї з дітьми
15:46
Привласнив гроші, які дружина безвісти зниклого військового забула у таксі: водієві оголосили підозру
15:43
Оновлено
Микола Тищенко, суд
Нардеп Тищенко прибув до суду: йому обирають запобіжний захід
15:40
Айдос Садиков
Україна готує запит на екстрадицію з Казахстану підозрюваних у нападі на опозиціонера Садикова
15:37
грузія
Грузинська опозиція об'єднується, щоб протистояти владній партії "Грузинська мрія" на загальнонаціональних виборах
15:29
валідатор, квиток
У Києві проїзд у громадському транспорті для школярів буде платним упродовж двох місяців
15:12
Вступна кампанія-2024
Вступ 2024: МОН запустило гарячу лінію та чат-бот для консультацій
15:03
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 червня: скільки коштують долар і євро
14:59
Україна ЄС
ЄС почав перемовини про вступ з Україною та Молдовою. Зеленський прокоментував
14:25
Вихваляли армію РФ, виправдовували злочини, закликали захопити Україну: СБУ викрила мережу ворожих агітаторів
14:22
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі
Викрадення, тортури, дискримінація: ЄСПЛ визнав порушення Росією прав українців у Криму
14:15
Шойґу і Герасімов
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова
14:02
OPINION
Володимир Ар'єв
Як удосконалити Резерв+
14:00
На фото українські біженці у Франції
Право на роботу, освіту, меддопомогу: Рада ЄС продовжила українським біженцям тимчасовий захист до березня 2026 року
13:55
Конгрес США
США планують виділити Україні новий пакет допомоги на $150 млн, - AP
13:40
війсьовий вишкіл львіських школярів у Карпатах
Студенти-чоловіки муситимуть пройти базову військову підготовку, за відмову відраховуватимуть, - постанова уряду
13:32
Ілюстративне фото
Кличко розповів, на якому етапі перебуває ремонт між станціями метро "Деміївська" та "Либідська"
13:29
закордонний паспорт
Японія послабила візові вимоги для українців
13:10
Данія
Данія виділить понад $21 млн для наближення України та Молдови до членства в ЄС
13:08
Україна ЄС
"Україна не стане членом ЄС, це все театр": фейки й маніпуляції іноземних ЗМІ за 25 червня
12:53
Китайський космічний зонд повернувся з рідкісними каменями Місяця
Китайський місячний зонд Chang'e-6 повернувся на Землю з першими в історії зразками зі зворотного боку Місяця
12:46
За кошти Бельгії: в Україні обрали першу школу для архітектурної трансформації
12:42
літо
Переважно сухо, в кількох регіонах - дощ: Наталка Діденко про погоду в Україні 26 червня
12:22
Ілюстративне фото
Росіяни вдарили по Торецьку та Золотій Ниві: загинула жінка, 4 поранених
12:13
Джамала
Місяць від народження: Джамала вперше показала фото свого сина
12:05
OPINION
Борис Бабін
Росіяни використовують курортників як живий щит
11:56
На фото: Постер фільму "Я, "Побєда" і Берлін"
У Варшаві на кінофестивалі покажуть 4 українські стрічки і блок короткометражок
11:52
американські системи ППО Patriot
Україна отримала другу партію ракет для Patriot і танки Leopard від Іспанії, - ЗМІ
11:40
Ексклюзив
гроші
Понад 40% економіки України знаходиться в тіні, - член Економічного дискусійного клубу Пендзин
11:16
електроенергія, відключення
Укренерго збільшило обсяг обмежень на другу половину дня 25 червня
11:13
На Одещині затримали 47 військовозобов'язаних, які намагалися втекти з України
11:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Що кажуть західні ЗМІ про звільнення Содоля та чого варто очікувати від перших дебатів Байдена й Трампа. Акценти світових ЗМІ 25 червня
10:53
ГУР уразило ворожий польовий склад боєприпасів у Воронезькій області
ГУР вразило ворожий склад боєприпасів у Воронезькій області
10:47
обстріл
Росіяни ударили КАБом по житловому сектору Харкова, пошкоджено багатоквартирні будинки
10:32
КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї
КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї. Сеул виявив в них паразитів
10:20
Ексклюзив
ДБР повідомило Тищенку про підозру через події в Дніпрі
"Можу тільки вітати роботу ДБР": нардепка Кравчук про оголошення підозри Тищенку
10:15
росія іран
РФ планує підписати договір про співпрацю з Іраном, - МЗС Росії
10:06
Хезбола, Ліван
США попередили "Хезболлу", що не відмовлятимуть Ізраїль від нападу на Ліван, - Politico
10:04
OPINION
Павло Вернівський
Путін ставить на виснажливу війну
10:00
День митника України
25 червня: яке професійне свято відзначають в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV