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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони впродовж доби ліквідували 1100 військових РФ, 4 танки та 35 артсистем

25 червня, 2024 вiвторок
07:24
Війна з Росією ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини

Протягом минулої доби російська армія втратила щонайменше 1100 військових. Крім того, українські захисники ліквідували десятки одиниць ворожої техніки

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 536 840 (+1180) осіб;
  • танків ‒ 8035 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 431 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 14 281 (+35) од.;
  • РСЗВ - 1108 (+0) од.;
  • засобів ППО ‒ 863 (+0) од.;
  • літаків - 359 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 326 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 413 (+31) од.;
  • крилатих ракет ‒ 2324 (+1) од.;
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.;
  • підводних човнів - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 362 (+58) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 2403 (+6) од.

Вночі вівторка, 25 червня, росіяни заявили про нібито масовану атаку безпілотників на Білгородську область та Білгород. Згодом у ній звинуватили ЗСУ.

Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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