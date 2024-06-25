Сили оборони впродовж доби ліквідували 1100 військових РФ, 4 танки та 35 артсистем
Протягом минулої доби російська армія втратила щонайменше 1100 військових. Крім того, українські захисники ліквідували десятки одиниць ворожої техніки
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 536 840 (+1180) осіб;
- танків ‒ 8035 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 15 431 (+18) од.;
- артилерійських систем - 14 281 (+35) од.;
- РСЗВ - 1108 (+0) од.;
- засобів ППО ‒ 863 (+0) од.;
- літаків - 359 (+0) од.;
- гелікоптерів - 326 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 413 (+31) од.;
- крилатих ракет ‒ 2324 (+1) од.;
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.;
- підводних човнів - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 362 (+58) од.;
- спеціальної техніки ‒ 2403 (+6) од.
Вночі вівторка, 25 червня, росіяни заявили про нібито масовану атаку безпілотників на Білгородську область та Білгород. Згодом у ній звинуватили ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.34 Купівля 40.34Продаж 40.87
- EUR Купівля 43.24Продаж 44
- Актуальне
- Важливе