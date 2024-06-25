У РФ заявили про нібито масовану атаку БПЛА на Білгородську область

Про це заявив губернатор Білгородської області РФ В’ячеслав Гладков.

За його словами, унаслідок, мовляв, масованої атаки безпілотників нібито є постраждалі та руйнування.

Гладков також поінформував про нібито роботу російської ППО, внаслідок якої постраждав чоловік та зазнали руйнування будинки і автомобілі.

"Після відбиття засобами ППО повітряної атаки в селі Стрілецьке на території приватного домоволодіння посічено паркан, у селі Головине пошкоджено один автомобіль.На місцях працюють оперативні служби. Подворовий обхід буде продовжено у світлий час доби", - написав він.