У РФ заявили про нібито масовану атаку БПЛА на Білгородську область
Вночі вівторка, 25 червня, росіяни заявили про нібито масовану атаку безпілотників на Білгородську область та Білгород
Про це заявив губернатор Білгородської області РФ В’ячеслав Гладков.
За його словами, унаслідок, мовляв, масованої атаки безпілотників нібито є постраждалі та руйнування.
Гладков також поінформував про нібито роботу російської ППО, внаслідок якої постраждав чоловік та зазнали руйнування будинки і автомобілі.
"Після відбиття засобами ППО повітряної атаки в селі Стрілецьке на території приватного домоволодіння посічено паркан, у селі Головине пошкоджено один автомобіль.На місцях працюють оперативні служби. Подворовий обхід буде продовжено у світлий час доби", - написав він.
- 23 червня окупанти поскаржились на нібито звуки вибухів у різних районах Севастополя. Стверджують, що ППО збила 4 ракети ATACMS і є 2 загиблих.
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