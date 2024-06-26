У Пентагоні попередили, що війна між Ізраїлем та "Хезболлою" може перерости у регіональну

Про це інформує Jerusalem Post.

"Ще одна війна між Ізраїлем і "Хезболлою" може легко перетворитися на регіональну війну з жахливими наслідками для Близького Сходу", - підкреслив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з ізраїльським колегою Йоавом Галлантом у Пентагоні.

За його словами, найкращим способом запобігти подальшій ескалації є дипломатія.

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"Ми терміново шукаємо дипломатичну угоду, яка відновить тривалий спокій на північному кордоні Ізраїлю і дозволить цивільному населенню безпечно повернутися до своїх домівок по обидва боки ізраїльсько-ліванського кордону", - продовжив очільник оборонного відомства США.

Крім того, він висловив стурбованість збільшенням кількості ракетних обстрілів півночі Ізраїлю з боку ліванської "Хезболли". Остін зауважив, що ці провокації загрожують "втягнути ізраїльський і ліванський народи у війну, якої вони не хочуть".

Що відомо про протистояння Ізраїлю та "Хезболли"

18 квітня ізраїльські військові вночі 18 квітня вдарили по об'єктах інфраструктури бойовиків "Хезболли" на сході Лівану.

27 квітня ЦАХАЛ завдав повітряного удару по ліванському регіону Бекаа. Внаслідок атаки було вбито двох членів ліванського бойового угруповання, яке обстрілювало ракетами Ізраїль.

10 травня ліванські бойовики "Хезболли" випустили з Лівану 35 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмона. Ізраїль відповів хвилею ударів по позиціях терористичної групи.

17 травня армія оборони Ізраїлю заявила, що "Хезболла" випустила по півночі країни близько 75 ракет, що стало найбільшим обстрілом від початку війни з ХАМАС 7 жовтня.

12 червня "Хезболлою" було випущено близько 170 ракет по території Ізраїлю.

21 червня Канада оголосила про підготовку масової евакуації своїх громадян із Лівану в разі початку повномасштабної війни між Ізраїлем і "Хезболлою".

22 червня повідомлялось, що високопоставлені американські чиновники пообіцяли Ізраїлю підтримку у разі початку повномасштабної війни з "Хезболлою".

У неділю, 23 червня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) збила над Нижньою Галілеєю безпілотник "Хезболли", угруповання взяло на себе відповідальність за атаку.

23 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про завершення поточної фази бойових дій проти ХАМАСу в Газі та передислокацію більшої кількості військ на кордон із Ліваном.

У відповідь представники підтримуваних Іраном угруповань на Близькому Сході заявили, що тисячі бойовиків готові прибути до Лівану, щоб приєднатися до "Хезболли" на випадок війни з Ізраїлем.

Натомість 25 червня високопосадовці США попередили "Хезболлу", що не намагатимуться зупинити Ізраїль, якщо той вирішить напасти на Ліван.