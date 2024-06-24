Проіранські чиновники та "Хезболла" кажуть про тисячі бойовиків, готових воювати проти Ізраїлю на кордоні Лівану, - Politico

Про це повідомляє Politico.

Як стверджують у виданні, ситуація на ізраїльсько-ліванському кордоні погіршилася після того, як цього місяця в результаті ізраїльського авіаудару на півдні Лівану було вбито високопоставленого військового командира "Хезболли". У відповідь угруповання випустило по Ізраїлю сотні ракет і вибухових безпілотників.

Тоді високопосадовці Ізраїлю пригрозили військовим наступом на Ліван, якщо не вдасться шляхом переговорів відтіснити "Хезболлу" від кордону.

Лідер "Хезболли" Хасан Насралла у своїй промові в середу нагадав, що лідери бойовиків з Ірану, Іраку, Сирії, Ємену та інших країн раніше пропонували відправити десятки тисяч бойовиків на допомогу угрупованню "Хезболла", додавши, що воно вже налічує понад 100 тисяч бойовиків.

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"Ми сказали їм: спасибі, але ми приголомшені тим, що у нас є", - підкреслив Насралла.

За його словами, у бойових діях наразі задіяна лише частина особового складу "Хезболли".Однак у разі повномасштабної війни з Ізраїлем це може змінитися.

Як заявляють представники ліванських та іракських угруповань, підтримуваних Іраном, бойовики з усього регіону можуть приєднатися до "Хезболли", якщо почнеться війна на лівансько-ізраїльському кордоні. Тисячі таких бойовиків уже перебувають у Сирії й можуть легко перетнути кордон.

"Ми будемо (воювати, - ред.) пліч-о-пліч з "Хезболлою"", - заявив у Багдаді один з офіційних представників підтримуваного Іраном угруповання в Іраку, додавши, що деякі радники з Іраку вже перебувають в Лівані.

Крім того, до війни можуть долучитися бійці іракських Сил народної мобілізації, афганської організації "Фатіміюн", пакистанської "Зейнабіюн" і підтримуваних Іраном єменських хуситів.

Що відомо про протистояння Ізраїлю та "Хезболли"

18 квітня ізраїльські військові вночі 18 квітня вдарили по об'єктах інфраструктури бойовиків "Хезболли" на сході Лівану.

27 квітня ЦАХАЛ завдав повітряного удару по ліванському регіону Бекаа. Внаслідок атаки було вбито двох членів ліванського бойового угруповання, яке обстрілювало ракетами Ізраїль.

10 травня ліванські бойовики "Хезболли" випустили з Лівану 35 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмона. Ізраїль відповів хвилею ударів по позиціях терористичної групи.

17 травня армія оборони Ізраїлю заявила, що "Хезболла" випустила по півночі країни близько 75 ракет, що стало найбільшим обстрілом від початку війни з ХАМАС 7 жовтня.

12 червня "Хезболлою" було випущено близько 170 ракет по території Ізраїлю.

21 червня Канада оголосила про підготовку масової евакуації своїх громадян із Лівану в разі початку повномасштабної війни між Ізраїлем і "Хезболлою".

22 червня повідомлялось, що високопоставлені американські чиновники пообіцяли Ізраїлю підтримку у разі початку повномасштабної війни з "Хезболлою".

У неділю, 23 червня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) збила над Нижньою Галілеєю безпілотник "Хезболли", угруповання взяло на себе відповідальність за атаку.

23 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про завершення поточної фази бойових дій проти ХАМАСу в Газі та передислокацію більшої кількості військ на кордон із Ліваном.