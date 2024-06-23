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ЦАХАЛ збив безпілотник "Хезболли" над територією Ізраїлю: угруповання взяло на себе відповідальність за атаку

23 червня, 2024 неділя
14:04
Світ Хезбола, Ліван

У неділю, 23 червня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) збила над Нижньою Галілеєю безпілотник "Хезболли", угруповання взяло на себе відповідальність за атаку

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Про це інформує The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, дрон увійшов в ізраїльський повітряний простір з Лівану і був збитий засобами протиповітряної оборони в районі, де знаходиться великий завод, що належить оборонному підряднику "Рафаель".

Унаслідок падіння осколків виникли пожежі поблизу Дішона, лісу Місгав та Айєлет Ха-Шахар. Пожежно-рятувальні служби повідомляють, що команди працюють над ліквідацією вогню.

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"Хезболла" взяла на себе відповідальність за цю атаку безпілотників на півночі Ізраїлю.

Згідно із заявою терористичного угрупування, воно запустило кілька начинених вибухівкою безпілотників на військову базу поблизу північної громади Айєлет Ха-Шахар, приблизно за 10 кілометрів від кордону.

Що відомо про протистояння Ізраїлю та "Хезболли"

18 квітня ізраїльські військові вночі 18 квітня вдарили по об'єктах інфраструктури бойовиків "Хезболли" на сході Лівану.

27 квітня ЦАХАЛ завдав повітряного удару по ліванському регіону Бекаа. Внаслідок атаки було вбито двох членів ліванського бойового угруповання, яке обстрілювало ракетами Ізраїль.

10 травня ліванські бойовики "Хезболли" випустили з Лівану 35 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмона. Ізраїль відповів хвилею ударів по позиціях терористичної групи.

17 травня армія оборони Ізраїлю заявила, що "Хезболла" випустила по півночі країни близько 75 ракет, що стало найбільшим обстрілом від початку війни з ХАМАС 7 жовтня.

12 червня "Хезболлою"  було випущено близько 170 ракет по території Ізраїлю.

21 червня Канада оголосила про підготовку масової евакуації своїх громадян з Лівану в разі початку повномасштабної війни між Ізраїлем і "Хезболлою".

22 червня повідомлялось, що високопоставлені американські чиновники пообіцяли Ізраїлю підтримку у разі початку повномасштабної війни з "Хезболлою".

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
безпілотник
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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