Нетаньягу перекидає війська на кордон з Ліваном, заявивши про кінець поточної фази війни з ХАМАС

Про це інформує Associated Press.

Він уточнив, що попри те, що армія близька до завершення наземного наступу в південному місті Рафах, це не означає, що війна проти ХАМАСу закінчилася. Однак, за його словами, в Газі наразі немає потреби у такій кількості військ, що дозволить спрямувати їх на боротьбу з "Хезболлою".

"У нас буде можливість перекинути частину наших сил на північ, і ми це зробимо", - зазначив прем'єр, додавши, що основною метою цього рішення є оборона.

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Як стверджують у виданні, таке рішення Нетаньягу підвищить ризик більш масштабної регіональної війни з "Хезболлою", яка є набагато сильнішою за ХАМАС. Крім того, існує ймовірність того, що це може призвести до втягнення у війну самого Ірану.

Що відомо про протистояння Ізраїлю та "Хезболли"

18 квітня ізраїльські військові вночі 18 квітня вдарили по об'єктах інфраструктури бойовиків "Хезболли" на сході Лівану.

27 квітня ЦАХАЛ завдав повітряного удару по ліванському регіону Бекаа. Внаслідок атаки було вбито двох членів ліванського бойового угруповання, яке обстрілювало ракетами Ізраїль.

10 травня ліванські бойовики "Хезболли" випустили з Лівану 35 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмона. Ізраїль відповів хвилею ударів по позиціях терористичної групи.

17 травня армія оборони Ізраїлю заявила, що "Хезболла" випустила по півночі країни близько 75 ракет, що стало найбільшим обстрілом від початку війни з ХАМАС 7 жовтня.

12 червня "Хезболлою" було випущено близько 170 ракет по території Ізраїлю.

21 червня Канада оголосила про підготовку масової евакуації своїх громадян з Лівану в разі початку повномасштабної війни між Ізраїлем і "Хезболлою".

22 червня повідомлялось, що високопоставлені американські чиновники пообіцяли Ізраїлю підтримку у разі початку повномасштабної війни з "Хезболлою".

У неділю, 23 червня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) збила над Нижньою Галілеєю безпілотник "Хезболли", угруповання взяло на себе відповідальність за атаку.