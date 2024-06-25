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США попередили "Хезболлу", що не відмовлятимуть Ізраїль від нападу на Ліван, - Politico

25 червня, 2024 вiвторок
10:06
Світ Хезбола, Ліван

Високопосадовці США попередили "Хезболлу", що не намагатимуться зупинити Ізраїль, якщо той вирішить напасти на Ліван

Зміст

Про це інформує Politico з посиланням на власні джерела.

За словами джерела, американський меседж покликаний змусити "Хезболлу" відступити та деескалувати кризу на ізраїльсько-ліванському кордоні.

Два американські чиновники стверджують, що угруповання повинно також розуміти, що Вашингтон допоможе Ізраїлю захистити себе, якщо "Хезболла" завдасть удару у відповідь.

"Ізраїль повинен робити те, що він повинен робити", - заявив представник оборонного відомства США.

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Як зазначив спеціальний посланник США Амос Хохштайн та інші американські чиновники, які напередодні відвідали регіон, аби запобігти розширенню конфлікту, у Вашингтоні побоюються, що ескалація є неминучою.

"Ми вважаємо, що має бути дипломатичне вирішення конфлікту на ізраїльсько-ліванському кордоні, який заважає десяткам тисяч сімей по обидва боки кордону повернутися до своїх домівок", - заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Однак, за словами американських високопосадовців, якщо "Хезболла" буде обстрілювати Ізраїль ракетами й снарядами, - США можуть перейти до прямішої військової підтримки.

Що відомо про протистояння Ізраїлю та "Хезболли"

18 квітня ізраїльські військові вночі 18 квітня вдарили по об'єктах інфраструктури бойовиків "Хезболли" на сході Лівану.

27 квітня ЦАХАЛ завдав повітряного удару по ліванському регіону Бекаа. Внаслідок атаки було вбито двох членів ліванського бойового угруповання, яке обстрілювало ракетами Ізраїль.

10 травня ліванські бойовики "Хезболли" випустили з Лівану 35 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмона. Ізраїль відповів хвилею ударів по позиціях терористичної групи.

17 травня армія оборони Ізраїлю заявила, що "Хезболла" випустила по півночі країни близько 75 ракет, що стало найбільшим обстрілом від початку війни з ХАМАС 7 жовтня.

12 червня "Хезболлою"  було випущено близько 170 ракет по території Ізраїлю.

21 червня Канада оголосила про підготовку масової евакуації своїх громадян із Лівану в разі початку повномасштабної війни між Ізраїлем і "Хезболлою".

22 червня повідомлялось, що високопоставлені американські чиновники пообіцяли Ізраїлю підтримку у разі початку повномасштабної війни з "Хезболлою".

У неділю, 23 червня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) збила над Нижньою Галілеєю безпілотник "Хезболли", угруповання взяло на себе відповідальність за атаку.

23 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про завершення поточної фази бойових дій проти ХАМАСу в Газі та передислокацію більшої кількості військ на кордон із Ліваном.

У відповідь представники підтримуваних Іраном угруповань на Близькому Сході заявили, що тисячі бойовиків готові прибути до Лівану, щоб приєднатися до "Хезболли" на випадок війни з Ізраїлем.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
США
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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