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Венеційська комісія закликала владу Грузії скасувати закон про "іноагентів"

22 травня, 2024 середа
02:07
Світ Венеціанська комісія

Венеційська комісія Ради Європи закликає владу Грузії скасувати закон про "іноагентів" у його нинішньому вигляді, оскільки він спричинить негативні наслідки для демократії

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Про це йдеться у документі на сайті Комісії.

Висновок Комісії наголошує, що "фундаментальні недоліки" закону спричинять значні негативні наслідки для свободи об'єднань та вираження думок, недоторканності приватного життя, участі у громадських справах, а також заборони дискримінації.

Зазначається, що положення закону суперечать окремим статтям Європейської конвенції з прав людини та Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

Комісія рекомендує правлячій партії Грузії внести зміни до закону та відмовитися від спеціального режиму реєстрації, звітності та вимог до публічного розкриття інформації для організацій громадянського суспільства, інтернет-ЗМІ та мовних компаній, які отримують іноземну підтримку, а також від адміністративних санкцій.

"Хоча чинне законодавство Грузії вже містить положення, що вимагають від організацій, на які поширюється дія Закону, реєструватися та звітувати, зокрема про джерела фінансування, не було надано переконливого пояснення, чому існуючі зобов'язання будуть недостатніми для забезпечення прозорості. У разі, якщо існуючі положення виявляться недостатніми, владі Грузії слід розглянути можливість внесення поправок до чинних законів відповідно до європейських та міжнародних стандартів. Зокрема справжня представницька (лобістська) діяльність від імені закордонних країн могла б регулюватися відповідно до європейських стандартів, якщо норм чинного законодавства виявиться недостатньо", – йдеться у документі.

Комісія попереджає, що ухвалений парламентом закон, нібито спрямований на забезпечення прозорості, об'єктивно призводить до ризику стигматизації, замовчування та, зрештою, ліквідації неурядових організацій та засобів масової інформації, які отримують навіть незначну частину своїх коштів із-за кордону.

"Створюється серйозний ризик того, що постраждають організації та засоби масової інформації, які критикують уряд, та їх усунення негативно вплине на відкриті, поінформовані суспільні дебати, плюралізм та демократію", – йдеться у висновку Комісії.

Там також висловили жаль, що грузинський парламент затвердив законопроєкт без позиції Комісії, попри заклики голови Парламентської Асамблеї та генерального секретаря Ради Європи.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року в парламенті Грузії знову ініціювали цей законопроєкт. Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон. Наступного дня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

1 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. На вулицях Тбілісі знову почалися сутички між активістами та МВС. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією.

4 травня стало відомо, що у Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції відбуваються у двох місцях у столиці Грузії. Ввечері 8 травня напали щонайменше на чотирьох активістів і представників опозиції. Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що за нападами на протестувальників проти закону про "іноагентів" стоять самі активісти.

10 травня вісім країн Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили Грузію про те, що закон про "іноагентів" руйнує її європейське майбутнє.

Проте 14 травня парламент Грузії в третьому читанні ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". 18 травня президентка Грузії Зурабішвілі наклала вето на прийнятий парламентом законопроєкт.

У законопроєкті США, викликаному ухваленням скандального закону у Грузії про "іноагентів", може міститися пакет економічної та безпекової підтримки Тбілісі в разі його відмови від антизахідної риторики.

Теги:
ЄС
Грузія
політика
Венеціанська комісія
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