США можуть ухвалити пакет допомоги Грузії у разі відмови від закону про "іноагентів", - Politico
У законопроєкті США, викликаному ухваленням скандального закону у Грузії про "іноагентів", може міститися пакет економічної та безпекової підтримки Тбілісі в разі його відмови від антизахідної риторики
Про це пише Politico.
Згідно з умовами проєкту, закону який має бути представлений у Палаті представників цього тижня, США в разі виконання Грузією політичних критеріїв розпочнуть переговори про відкриття преференційного торговельного режиму та лібералізують візовий режим для грузинів.
Документ також уповноважує Білий дім у такому випадку розробити пакет військової підтримки для Грузії, зокрема "надання обладнання для безпеки та оборони, яке ідеально підходить для територіальної оборони від російської агресії, а також супутні елементи навчання, технічного обслуговування та підтримки операцій".
Зазначається, що для цього США повинні підтвердити, що "Грузія продемонструвала значний і стійкий прогрес у відродженні демократії, про що свідчать, як мінімум, чесні й вільні вибори та збалансоване передвиборче середовище".
- Напередодні повідомлялося, що американський Конгрес у новому законопроєкті планує заморозити активи й заборони поїздки посадовим особам Грузії, відповідальним за просування закону про "іноагентів".
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