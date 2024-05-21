США можуть ухвалити пакет допомоги Грузії у разі відмови від закону про "іноагентів", - Politico

Про це пише Politico.

Згідно з умовами проєкту, закону який має бути представлений у Палаті представників цього тижня, США в разі виконання Грузією політичних критеріїв розпочнуть переговори про відкриття преференційного торговельного режиму та лібералізують візовий режим для грузинів.

Документ також уповноважує Білий дім у такому випадку розробити пакет військової підтримки для Грузії, зокрема "надання обладнання для безпеки та оборони, яке ідеально підходить для територіальної оборони від російської агресії, а також супутні елементи навчання, технічного обслуговування та підтримки операцій".

Зазначається, що для цього США повинні підтвердити, що "Грузія продемонструвала значний і стійкий прогрес у відродженні демократії, про що свідчать, як мінімум, чесні й вільні вибори та збалансоване передвиборче середовище".