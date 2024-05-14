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Парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів" у третьому читанні

14 травня, 2024 вiвторок
15:29
Світ грузія
Зміст

У вівторок, 14 травня, парламент Грузії в третьому читанні ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу"

Про це повідомляє Эхо Кавказа.

За ухвалення законопроєкту проголосували 84 депутати, проти - 30. 

Як зазначили у виданні, ухвалення закону про "іноагентів" відбулось попри нещодавні протести десятків тисяч громадян Грузії та міжнародну критику.

Закон, ухвалений парламентом, передадуть на підпис президентці Грузії Саломе Зурабішвілі протягом десяти днів. 

Згідно з Конституцією Грузії, президент має упродовж 2 тижнів підписати й опублікувати закон або з вмотивованими зауваженнями повернути його до парламенту.

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Попри те, що Зурабішвілі на цей законопроєкт раніше пообіцяла накласти вето, "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати його. У разі, якщо і після цього президент не підпише закон, його підписує і публікує голова парламенту.

Оскільки терміни, протягом яких парламент має подолати вето президента, у законодавстві Грузії не вказані, "Грузинська мрія" ймовірно зможе остаточно затвердити закон у середині червня. Також, за словами урядовців, у законі про "іноагентів", ймовірно, будуть враховані "змістовні рекомендації" від західних партнерів.

Натомість Зурабішвілі відповіла кабміну, що не погодиться "ні на які маніпуляції з метою його якось облагородити". Вона запропонувала парламентській більшості ввести закон у дію з 1 листопада, після проведення в жовтні парламентських виборів.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року в парламенті Грузії знову ініціювали цей законопроєкт. Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі в ніч проти 1 травня сталися сутички між правоохоронцями й учасниками мітингу. Поліція затримала 63 людей, повідомляють і про 6 постраждалих поліцейських.

1 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. На вулицях Тбілісі знову почалися сутички між активістами та МВС.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією, коментуючи скандальний закон про "іноагентів".

4 травня стало відомо, що у Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції відбуваються у двох місцях у столиці Грузії.

Ввечері середи, 8 травня, у Тбілісі напали щонайменше на чотирьох активістів і представників опозиції, які виступають проти закону про "іноагентів".

9 травня міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що за нападами на протестувальників проти закону про "іноагентів" стоять самі активісти.

10 травня вісім країн Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили Грузію про те, що закон про "іноагентів" руйнує її європейське майбутнє.

11 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд готовий до незначних поступок щодо закону про "іноагентів", аби "примирити позиції" з західними партнерами.

13 травня юридичний комітет парламенту Грузії розглянув і підтримав у третьому читанні законопроєкт "про іноагентів". Його планують винести на голосування 14 травня.

Теги:
Грузія
політика
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